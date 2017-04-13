Эстонский хореограф проведет «Интеллектуальный Stand Up»

«Живопись и танец – невербальные виды искусства. Они апеллируют в первую очередь к иконическому, образному смыслоразличению. Процесс коммуникации этих видов искусства состоит в решении задачи по перекодировке и передаче информации из иных знаковых систем в систему визуальных образов. Танец и живопись являются пространственными моделями культуры. Танец и живопись в своем историческом развитии постоянно соприкасаются и формально влияют друг на друга. Это два пространственно-временных вида искусства, моделирующих свою художественную реальность при помощи изобразительных средств. Как живописью, так и танцем (а особенно, балетом) используются цветовые пятна и линии, пластика человеческого тела, мимика, жесты, костюмы, декорации, прически, грим, освещение и расположение тел в пространстве ― композиция», – говорит Мария Гольцман.

Как всем известно, «Stand Up» – это развлекательное мероприятие, однако в нашем случае добавляется «изУминка интеллектуальности»! Перед аудиторией выступают умнейшие представители интеллектуальной и академической элиты в области экономики, культуры, искусства, политики, медицины, психологии, лингвистики, физики, биологии… список можно продолжать бесконечно! Интеллектуальный «репертуар» выступающих: живые лекции о злободневных темах, презентации авторских открытий, сообщения о необычном решении привычных проблем – все то, о чем знают только интеллектуалы в академической среде. Мы сделаем так, чтобы это стало известно каждому! На «Интеллектуальном Stand Up» можно почерпнуть вдохновляющие идеи, расширить кругозор, а также отдохнуть и интересно пообщаться в неформальной обстановке. Теперь не нужно поступать в университет, чтобы познакомиться с настоящими интеллектуалами и учеными.

Мария Гольцман/ Pressifoto

Количество мест ограничено! Просим регистрировать места заранее! Контакты для регистрации мест ЗДЕСЬ!