ФОТО: Ольга Бузова натянула розовые сапоги до живота

На гала-ужин канала "МУЗ-ТВ", посвященный оглашению номинантов ежегодной премии за музыкальные достижения, Ольга Бузова приехала последней. Однако сделала она это эффектно, сразив гостей внешним видом. Упоительно-розовые сапожки, напоминающие обувь электриков или рыбаков, стали самым ярким предметом гардероба прославившейся на проекте "Дом-2" красавицы. В тон была подобрана и губная помада.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Apr 12, 2017 at 2:07pm PDT

По словам знающих людей, такие дерзкие сапоги – тренд сезона. Их цена якобы достигает 200 тысяч рублей (3400 евро), но смотрится подобная обувь, мягко выражаясь, странно. Бузова всегда была склонна эпатировать, заставлять говорить о себе любой ценой, так что поклонники привыкли. Но на сей раз она переплюнула сама себя. А как вам такой прикид?