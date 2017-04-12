ВИДЕО: пародию на суперхит «Тает лёд» теперь сняли и в Таллинне

Снять свою пародию решили и таллиннские школьники. По эстонским меркам ребятам удалось попасть в волну популярности, ведь видео всего за несколько дней получило приличное количество просмотров. Клип снимали в столичном автобусе и в спальных районах Таллинна.

«И вот, спустя месяц после выхода оригинального клипа, мы с ребятами выпускаем нашу пародию на песню», – написали ученики Таллиннской гуманитарной гимназии. Если судить по картинке, инициативным ребятам даже можно поставить пятерку, ну а текст... Одним словом, его мы не оценили! А что скажете вы?