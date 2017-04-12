Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово!

Красить яйца на Пасху - древний христианский обычай. А знаете, откуда он пошел? Когда Мария Магдалина явилась к императору, чтобы сообщить ему о воскресении Иисуса, у нее с собой не было ничего, кроме куриного яйца, а к императору, как известно, нельзя было являться без подношения, пишет TVNet. Когда же Мария рассказала Тиберию, о том, что Иисус Христос воскрес, тот рассмеялся и сказал: «Как яйцо из белого не может стать красным, так и мертвые не воскресают». И в тот же миг яйцо покраснело, а Мария Магдалена произнесла: «Воистину воскрес».
Конечно, сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там пакетики со всевозможными наклейками, красителями и другими прибамбасами для окрашивания пасхальных яиц и, что называется, не заморачиваться. Но, согласитесь, Пасха - настолько светлый, весенний, теплый праздник, что душа просто отторгает этот химический ширпотреб для ленивых, а просит чего-то простого, естественного, но в то же время яркого, интересного и праздничного.
Смотрите видео о самых оригинальных, а главное натуральных способах окрашивания яиц. И пусть праздник будет светлым!