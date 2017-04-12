Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово!

Конечно, сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там пакетики со всевозможными наклейками, красителями и другими прибамбасами для окрашивания пасхальных яиц и, что называется, не заморачиваться. Но, согласитесь, Пасха - настолько светлый, весенний, теплый праздник, что душа просто отторгает этот химический ширпотреб для ленивых, а просит чего-то простого, естественного, но в то же время яркого, интересного и праздничного.

Смотрите видео о самых оригинальных, а главное натуральных способах окрашивания яиц. И пусть праздник будет светлым!