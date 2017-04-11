Не упусти свой шанс! Выиграй билеты на кинокомедию «Кухня. Последняя битва»

Итак, чемпионат мира среди лучших поваров! Где бы вы думали? Конечно в Сочи!

Фильм в кинотеатрах с 28 апреля 2017, а сейчас вы можете стать участником розыгрыша билетов на показ фильма в кинотеатре Coca Cola Plaza.

Ответьте:

1. Каким было первоначальное название фильма “Кухня. Последняя битва”? (Кухня в Монголии, Кухня в Шанхае, Вторая кухня)

2. Дмитрий Нагиев, герой Кухни, отметил недавно …. (Юбилей, Свадьба)

3. Благодаря какому сериалу зрителям известен режиссер фильма Антон Федотов? (Лесник, София, Кухня);

Для участия в розыгрыше пришлите письмо с ответами по адресу igra@tespi.ee, указав в ТЕМЕ письма ключевое слово Кухня. В письме укажите свое имя и номер телефона. Победители получат по 2 билета на один из сеансов (по выбору победителя) в кинотеатре Coca Cola Plaza с 28 апреля по 11 мая.