Участники «Евровидения-2017» удивились форме и весу главного приза конкурса

Вид награды ввел в замешательство Евгения Галича, солиста группы O.Torvald, представляющей Украину на конкурсе. «Оу! Что это?» — спросил он у съемочной группы. Чешская певица Мартина Барта попыталась швырнуть приз, но ее вовремя остановили. Участники конкурса также поинтересовались, настоящий ли это приз, а также нужно ли им теперь выступать или можно ехать домой.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

When you get to hold the @Eurovision trophy. #Eurovision pic.twitter.com/tBRcydRjea