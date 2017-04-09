Участники «Евровидения-2017» удивились форме и весу главного приза конкурса
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9 апреля 2017 г., 16:49
Участникам международного конкурса «Евровидение-2017» показали главный приз соревнования — хрустальный микрофон. Видеозапись опубликована в Twitter BBC Eurovision.
Вид награды ввел в замешательство Евгения Галича, солиста группы O.Torvald, представляющей Украину на конкурсе. «Оу! Что это?» — спросил он у съемочной группы. Чешская певица Мартина Барта попыталась швырнуть приз, но ее вовремя остановили. Участники конкурса также поинтересовались, настоящий ли это приз, а также нужно ли им теперь выступать или можно ехать домой.
Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.
When you get to hold the @Eurovision trophy. #Eurovision pic.twitter.com/tBRcydRjea— BBC Eurovision (@bbceurovision) April 6, 2017