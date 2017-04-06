Звезда «Папиных дочек» сыграет в Эстонии Красную Шапочку

Это детская комедия предлагает новую интерпретацию известной сказки Шарля Перро. Волк тут не такой страшный, как о нем говорят, Маленькая девочка – любопытная и добрая, Охотники – весьма необычные, а Бабушка и Мама идут в ногу со временем. Нет, конечно, главная сюжетная линия не изменилась - мать отправляет дочку отнести бабушке пирожки, поскольку та еще и приболела. Правда, как оказалось, ни насморка, ни температуры у бабушки нет - она просто потеряла вдохновение, что для творческих людей равносильно гриппу.

Поэтому бабушка, узнав, что к ней придет любимая внучка, решает в салон красоты сходить, чтобы хоть как-то поднять себе настроение.

Внучка же, внявшая нравоучениям матери, встречает в лесу волка и отказывается с ним разговаривать, зная, что серое хвостатое создание вдобавок еще и злое. Но волк категорически заявляет, что он девочек в лесу не ест, ибо они невкусные, а о вкусовых их качествах он узнал сугубо из научной литературы.

Дело за малым - узнать, куда Красная Шапочка идет и в этом волку помогают дети, то есть зрители. С решимостью Мальчиша-плохиша они сдают истинную цель пирожкового похода девочки. Те же дети, запутавшись, где право, где лево, помогают Красной Шапочке пойти по длинному маршруту до бабушке, а волку - по короткому.

Конечно, нет худа без добра, и на длинной дороге девочка встречает охотника, которого зовет на помощь уже в доме бабушки, встретив волка. Тут бы все и завершилось смертельным исходом, если бы не вовремя вернувшаяся бабушка, которая призналась, что волк - это вообще ее любимый и лучший друг, который заходит каждый день в гости и делится с ней новостями.

Постоянная игра со зрителем не даст заскучать и дети споют вместе с Бабушкой, исследуют вместе с Красной Шапочкой дальние страны и помогут Охотнику в его нелегкой работе.

Продолжительность спектакля 1 час.