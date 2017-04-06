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Алика Смехова публично унизила Елену Ваенгу

Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из видео

Накануне, 5 апреля, Елена Ваенга стала очередной звездной гостьей развлекательной передачи Ивана Урганта. Популярная певица пришла на шоу в провокационном черном наряде, изюминкой которого стало головокружительное декольте.

Передача, казалось бы, прошла легко и непринужденно. Однако не всем понравился эфир. В частности, своем негативное мнение высказала популярная российская актриса Алика Смехова, передают Dni.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook артистка оставила весьма унизительный пост в адрес певицы. "Взяла себе за правило не обсуждать коллег в фейсбуке, но вчера у Урганта...Ваенга... Полное отсутствие чувства юмора,вкуса,стиля и жуткий зажим...как она,бедная,работает с таким набором?! Не в осуждение. Просто изумилась идиотизмом..." – написала Смехова.

Подписчики поддержали Алику. "Некоторым людям лучше просто делать то, что они делают и не ходить на передачи, дабы не светиться... Мозгов ни на щепотку соли..", "Хромченко должна увидеть это платье...(имеется в виду эксперт моды Эвелина Хромченкоприм.ред.)", "Какой был ужас и как выглядело это убого ...", "И о трауре забыла в своем родном городе...", "Меня другое удивляет: это что кто-то ждет от Ваенги вкуса", – высказали свое мнение подписчики Смеховой.

Кстати, на последнюю реплику Алика ответила так: "Я ничего ни от кого давно не жду. Но вырез на платье, где грудь стала *** и еще про пост (Великий постприм. ред.) при этом....это за гранью".

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