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Фото: актриса Светлана Ходченкова кардинально изменила имидж

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Светлана Ходченкова | ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала селфи, на котором предстала с короткой стрижкой, передает Сегодня.

Актриса Светлана Ходченкова удивила поклонников на странице в Instagram необычным образом. Актриса кардинально изменила имидж. Светлана опубликовала селфи, на котором предстала с короткой стрижкой.

34-летняя Ходченкова стала брюнеткой. На каре знаменитая блондинка решилась ради съемок. Подписчики прокомментировали преображение Светланы: "Слишком сексуально", "Не узнать", "В белом цвете Вам лучше", "Необычный образ, сразу не узнала", "И не узнать вообще", – отметили пользователи.

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