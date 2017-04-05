Фото: актриса Светлана Ходченкова кардинально изменила имидж

Актриса Светлана Ходченкова удивила поклонников на странице в Instagram необычным образом. Актриса кардинально изменила имидж. Светлана опубликовала селфи, на котором предстала с короткой стрижкой.

34-летняя Ходченкова стала брюнеткой. На каре знаменитая блондинка решилась ради съемок. Подписчики прокомментировали преображение Светланы: "Слишком сексуально", "Не узнать", "В белом цвете Вам лучше", "Необычный образ, сразу не узнала", "И не узнать вообще", – отметили пользователи.