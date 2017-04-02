Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Эксклюзивное интервью Limon.ee: Алиса Вокс ответила россиянину, который сказал, что в Эстонии не любят русских

Главный редактор Limon.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Вчера в Таллинне на фестивале Tallinn Music Week выступила экс-звезда группы «Ленинград», голос хита «Экспонат», а ныне успешная самостоятельная певица Алиса Вокс. В зал, где проходило выступление, не вместились все желающие, поэтому артистка обязательно планирует в ближайшее время приехать в эстонскую столицу с сольным концертом.

Алиса не в первый раз в Таллинне, она бывала здесь и раньше, в детстве. И сегодняшний день певица планирует посвятить прогулке по городу и знакомым ей местам. Ночью, кстати, артистка уже успела погулять по эстонской столице со своей командой. Они нашли красивое место для фото. Алиса с вейпом в руках (не своим) на этом снимке уже взбудоражила поклонников. Все думают, что артистка курит, но это не так.

Еще в интервью мы поговорили о новой песне Алисы – «Не подруги». И девушка ответила россиянину, который сказал, что в Эстонии не любят русских.

Традиционный вопрос об отношениях с коллективом «Ленинград» мы не обошли стороной. И о популярности Алисы Вокс в России мы тоже поговорили.

Это и многое другое смотрите в интересном и эксклюзивном интервью портала Limon.ee!

Наверх