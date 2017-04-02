Эксклюзивное интервью Limon.ee: Алиса Вокс ответила россиянину, который сказал, что в Эстонии не любят русских

Алиса не в первый раз в Таллинне, она бывала здесь и раньше, в детстве. И сегодняшний день певица планирует посвятить прогулке по городу и знакомым ей местам. Ночью, кстати, артистка уже успела погулять по эстонской столице со своей командой. Они нашли красивое место для фото. Алиса с вейпом в руках (не своим) на этом снимке уже взбудоражила поклонников. Все думают, что артистка курит, но это не так.

Еще в интервью мы поговорили о новой песне Алисы – «Не подруги». И девушка ответила россиянину, который сказал, что в Эстонии не любят русских.

Традиционный вопрос об отношениях с коллективом «Ленинград» мы не обошли стороной. И о популярности Алисы Вокс в России мы тоже поговорили.

Это и многое другое смотрите в интересном и эксклюзивном интервью портала Limon.ee!