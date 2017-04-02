Вау! 50-летняя Холи Берри похвасталась голой грудью в Сети

И вот недавно актриса решила отойти от своих принципов и удивить своих поклонников, опубликовав видео, где она искупалась голышом после церемонии "Оскар". Впрочем, надо признаться, на видео было мало что видно.

Однако на этом 50-летняя знаменитость не остановилась и на днях опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором актриса предстала в накинутом на голое тело прозрачном наряде, не скрывавшем великолепный бюст.

Поклонники Берри пришли в восторг от снимка, отмечая что звезда находится в великолепной форме. А многие пользователи попросили поделиться актрису секретами молодости.

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