Киев сделал новое неожиданное заявление по «Евровидению»

Украинские власти не намерены менять условие для участия России в "Евровидении". Позицию Киева в очередной раз озвучил вице-премьер-министр страны Вячеслав Кириленко.

Чиновник выразил мнение, что принять участие в "Евровидении" сможет любой исполнитель, не нарушавший законодательство Украины. "И, я думаю, точно такое решение приняла бы Франция, Германия, Великобритания, Польша или любая другая страна – член Европейского вещательного союза", – заявил Кириленко в эфире "Украинского радио".

Вице-премьер подчеркнул, что России следует заменить участницу "Евровидения" на другого исполнителя. Киев также пообещал обеспечить безопасность российской делегации, которая приедет на конкурс. Тем не менее, провести мероприятие можно и без участника от Москвы, считает Кириленко.

Как писали ранее, 31 марта глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре заявила, что сложившаяся ситуация "вызывает гнев практически всех входящих в Союз европейских вещательных компаний". На "Евровидении-2017" планируется выступление представителей 43 стран.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Причиной ее недопуска было названо выступление артистки в Крыму. При этом в Киеве свободно проходят концерты других коллективов, открыто выступавших на территории полуострова.