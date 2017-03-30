Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Видео: эстонец стал питаться и жить по этому строгому расписанию. Посмотрите, что стало с его телом!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Редактор зарубежных новостей программы «Reporter» на Kanal 2 Яанус Коорт решил, что в конце апреля этого года нужно поучаствовать в соревнованиях по культуризму. Для этого он усиленно тренируется и питается по специальному меню пять раз в день с осени прошлого года, пишет Reporter. Ежедневный рацион будущего культуриста – не для слабонервных.

На сегодняшний день мужчина уже похудел на 16 килограммов.

Вот его план на день:

С утра 30 минут аэробики для сжигания жиров!

Первый прием пищи:

10 яичных белков

80 граммов овсяной каши

1 столовая ложка оливкового масла или половина авокадо

Второй прием пищи:

180 граммов куриного филе

Третий прием пищи:

180 граммов тиляпии или 100-процентно чистого тунца в соленой воде

Брокколи и 65 граммов красного риса

Четвертый прием пищи:

10 яичных белков

Помидор-огурец-салат Iceberg

Вечерняя тренировка в спортзале!

Пятый прием пищи:

150 граммов лосося с брокколи

Смотрите видео, в котором видно, как похудел журналист!

Наверх