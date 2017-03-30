Видео: эстонец стал питаться и жить по этому строгому расписанию. Посмотрите, что стало с его телом!

Редактор зарубежных новостей программы «Reporter» на Kanal 2 Яанус Коорт решил, что в конце апреля этого года нужно поучаствовать в соревнованиях по культуризму. Для этого он усиленно тренируется и питается по специальному меню пять раз в день с осени прошлого года, пишет Reporter. Ежедневный рацион будущего культуриста – не для слабонервных.