Видео: эстонец стал питаться и жить по этому строгому расписанию. Посмотрите, что стало с его телом!

Редактор зарубежных новостей программы «Reporter» на Kanal 2 Яанус Коорт решил, что в конце апреля этого года нужно поучаствовать в соревнованиях по культуризму. Для этого он усиленно тренируется и питается по специальному меню пять раз в день с осени прошлого года, пишет Reporter. Ежедневный рацион будущего культуриста – не для слабонервных.
На сегодняшний день мужчина уже похудел на 16 килограммов.
Вот его план на день:
С утра 30 минут аэробики для сжигания жиров!
Первый прием пищи:
10 яичных белков
80 граммов овсяной каши
1 столовая ложка оливкового масла или половина авокадо
Второй прием пищи:
180 граммов куриного филе
Третий прием пищи:
180 граммов тиляпии или 100-процентно чистого тунца в соленой воде
Брокколи и 65 граммов красного риса
Четвертый прием пищи:
10 яичных белков
Помидор-огурец-салат Iceberg
Вечерняя тренировка в спортзале!
Пятый прием пищи:
150 граммов лосося с брокколи
Смотрите видео, в котором видно, как похудел журналист!