Настя Каменских пожаловалась на проблемы с ногой

В популярной украинской программе, которая выходит на канале "Украина", с ведущими Аленой Винницкой и Александром Скичко, певица Настя Каменских рассказала о проблемах с ногой, пишет Ivona.

На днях певица пожаловалась, что у нее начались проблемы именно с неповрежденной ногой, причиной которых стали активные физические нагрузки.

"В этом году я налегла на бег, потому что мне очень захотелось вернуться в спорт. И так сильно налегла, что судорога свела неповрежденную ногу, а мне 9 апреля надо бежать марафон", – рассказала Каменских.

Она также отметила, что бежать марафон будет и ее коллега Потап:

"Он бежит 10 километров, а я – 5".

Напомним, после неудачного прыжка с парашютом Настя Каменских пережила несколько операций на одной ноге. У певицы диагностировали перелом лодыжки. Во время полета в середине лета 2016 года парашют попал в струю воздуха и не раскрылся, после чего его пришлось отстегнуть.