У Никиты Джигурды случился микроинсульт

У ее друга во время дня рождения произошел микроинсульт. Сегодня Никите Джигурде исполняется 56 лет. Как сообщила его знакомая Лена Ленина в своем микроблоге, из-за пристального внимания журналистов у скандально известного актера во время праздника случился микроинсульт.

Ленина пожелала Никите Джигурде здоровья и счастья. О текущем состоянии здоровья артиста на данный момент ничего неизвестно.