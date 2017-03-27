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У Никиты Джигурды случился микроинсульт

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Никита Джигурда | ФОТО: Scanpix

Подруга эпатажного артиста Никиты Джигурды писательница Лена Ленина сообщила печальную новость.

У ее друга во время дня рождения произошел микроинсульт. Сегодня Никите Джигурде исполняется 56 лет. Как сообщила его знакомая Лена Ленина в своем микроблоге, из-за пристального внимания журналистов у скандально известного актера во время праздника случился микроинсульт.

Ленина пожелала Никите Джигурде здоровья и счастья. О текущем состоянии здоровья артиста на данный момент ничего неизвестно.

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