Мария Максакова не знает, как жить дальше

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Ведется расследование. Мария, увидев тело мужа, потеряла сознание. После певица была увезена на допрос, сейчас несколько телохранителей следят за безопасностью Максаковой.

Марии выразили соболезнования многие известные женщины, некоторые предложили артистке вернуться в Россию. Звезда пока не выходит на связь с представителями российской прессы и телевидения. Однако одному из журналистов издания Meduza удалось записать монолог Максаковой после смерти мужа.

«У меня — даже не поворачивается язык сказать «был» — самый лучший на свете муж. Я его благодарила за каждый день, что он со мной проводил. После всей грязи, которая была в моей жизни, в 37 лет мне так широко улыбнулась удача. Я ценила каждый день. Он был король, а я была с ним рядом — королева. <...>. В принципе если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже. Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно. Мне, конечно, очень тяжело от того, что у нас маленький ребенок. Я мечтала, чтобы он его воспитывал. Все у него от него, у Вани (сына). Я так хотела, чтобы он его воспитывал, чтобы он был такой же, как он. Как это теперь сделать, со слов, я не знаю. Он его, наверное, даже не будет помнить, когда вырастет».

По поводу возможных подозрений Максакова ответила: «Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал. Ничто мне его не вернет». Сейчас Мария намерена сосредоточиться на воспитании сына. «И ради своей любви к Денису я лично не собираюсь вообще ничего делать. Я не знаю; может быть, это неправильно. Но они у меня его уже отобрали. И что бы я ни делала, я его не верну».