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Back to USSR: десять любимых десертов из детства (галерея)

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ФОТО: ofigenno.com

По словам наших родителей, 90-е были временем, когда каждый вертелся и сводил концы с концами как мог. Тем не менее, те люди, у кого на эти годы пришлось детство, вспоминают 90-е с ноткой некой ностальгии

Редакции Limon.ee, которая трудится в поте лица, конечно же, некогда изобретать машину времени, однако мы решили мысленно вернуться в детство и вспомнить любимые десерты эпохи СССР. Собственно, это список дясяток самых сладких вкусностей. Помню, уминала их за обе щеки, пишет Ofigenno.com.

Птичье молоко из сметаны мама всегда делала на мой день рождения...

Дома мы сладкую колбаску никогда не готовили. Правда, я сама часто покупала такую у бабушки, торгующей сладостями возле моей школы.

/ ofigenno.com

Один из любимых десертов. До сих пор покупаю в магазине сладостей!

/ ofigenno.com

Правду говоря, «Картошку» я не очень любила в детстве. Зато сейчас идет за милую душу.

С «Наполеоном» прям та же история... Как говорится, от ненависти до любви один шаг.

А это, пожалуй, самый изысканный десерт детства. Очень просто, но при этом невероятно вкусно!

/ ofigenno.com

Еще один из списка самых-самых!

/ ofigenno.com

Вспоминаю, что мама меня с трудом могла заставить съесть тарелку борща, голубцы или пельмени, но вот сладенькое всегда шло на ура. К счастью, это не сказалось на моей фигуре.

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