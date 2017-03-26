Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Ученые узнали, почему люди бросают нас без звонков и сообщений

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Смартфон. | ФОТО: Eero Vabamägi

Даже не знаю, что ужаснее: когда тебе в лицо говорят, что бросают, или когда от тебя уходят по-английски, без прощаний, объяснений, звонков и сообщений. Но, судя по всему, большинство уходящих выбирают именно второй вариант.

Австралийские ученые взялись выяснить этот феномен призрачного исчезновения людей из отношений. 64% участников их исследования за последний год были брошены таким образом, а 51% признались, что сами бросали так своих девушек или парней, пишет Soulpost.ru.

Это кажется бессердечным, но ученые заверяют — ничего личного. И их теория вполне очевидна: в связи с множеством сайтов и приложений для знакомств, социальных сетей, на «рынке отношений» слишком много вариантов.

Да, согласно исследованию, большинство людей социально активного возраста могут встречаться одновременно с 6 людьми! Разве кто-то станет утруждать себя отвечать им всем, когда на горизонте появится кто-то еще? Ученые отмечают, что люди действительно склонны отдавать предпочтение чему-то, точнее кому-то новенькому.

Так что если ваш новый знакомый, который заваливал вас комплиментами и активно флиртовал, вдруг перестал вам писать, дело не в вас — дело в ком-то другом, кто отвлек его внимание.

Наверх