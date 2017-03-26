Ученые узнали, почему люди бросают нас без звонков и сообщений

Австралийские ученые взялись выяснить этот феномен призрачного исчезновения людей из отношений. 64% участников их исследования за последний год были брошены таким образом, а 51% признались, что сами бросали так своих девушек или парней, пишет Soulpost.ru.

Это кажется бессердечным, но ученые заверяют — ничего личного. И их теория вполне очевидна: в связи с множеством сайтов и приложений для знакомств, социальных сетей, на «рынке отношений» слишком много вариантов.

Да, согласно исследованию, большинство людей социально активного возраста могут встречаться одновременно с 6 людьми! Разве кто-то станет утруждать себя отвечать им всем, когда на горизонте появится кто-то еще? Ученые отмечают, что люди действительно склонны отдавать предпочтение чему-то, точнее кому-то новенькому.

Так что если ваш новый знакомый, который заваливал вас комплиментами и активно флиртовал, вдруг перестал вам писать, дело не в вас — дело в ком-то другом, кто отвлек его внимание.