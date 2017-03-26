Скорее прочитайте гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака!

Влияние позитивных тенденций весьма сильно, но некоторые разочарования этот день все же принесет. Будьте готовы к долгой и утомительной работе: реализация планов потребует нешуточных усилий, и только своевременное появление союзников и помощников несколько облегчит решение задачи. Деловые переговоры увенчаются успехом, если будет проявлено максимальное внимание к деталям. Финансовое положение улучшается медленно, не спешите расставаться с деньгами.
Возможны проблемы в семейных отношениях, родственникам трудно будет прийти к единому мнению, выработать общий подход к актуальным делам. Сфера романтических привязанностей находится под умеренным влиянием позитивных тенденций, возможны новые увлечения. Желательно воздержаться от активного участия в светской жизни, посещения увеселительных мероприятий, пишет Dvorec.ru.
Овен
Финансовые проблемы беспокоят Овнов все больше, порой заставляя решиться на сомнительные капиталовложения или опрометчивые поступки. Не будьте слишком доверчивы – сегодня вы рискуете взять на себя слишком большие обязательства, выполнение которых станет сложной задачей. Встречи с давними союзниками принесут ожидаемые плоды, если вы творчески подойдете к решению общих проблем.
Серьезные нагрузки станут причиной переутомления и резких перепадов настроения. Воспользуйтесь возможностью восстановить силы, спокойно отдохнуть в кругу близких людей. Общение с любимым человеком будет приятным. Тех, кто путешествует или проводит много времени в дороге, ожидают приятные знакомства.
Телец
Неплохой день для работы и семейных дел. Ваша способность решать любые поставленные задачи быстро и находить оптимальный способ преодоления трудностей будет не только востребована, но и щедро вознаграждена. Окружающие готовы поддержать ваши идеи, выполнить распоряжения, да и просто последовать хорошему примеру. Улучшится состояние финансовых дел, возможно появление новых источников дохода.
Общение с родственниками будет приносить радость; можно достичь взаимопонимания с представителями старшего поколения, преодолеть разногласия и вместе заняться каким-то увлекательным делом. Вероятно получение дорогих подарков. Желательно отказаться от посещения многолюдных собраний и шумных увеселительных заведений.
Близнецы
День пройдет неплохо, однако придется приложить усилия, чтобы избежать роста напряженности в семейных отношениях. Старайтесь проявлять инициативу, окружите близких вниманием и сохраняйте хорошее настроении, даже если не все будет идти так, как задумано. Это не самый подходящий день для посещения шумных вечеринок, активного участия в светской жизни; зато романтические свидания обещают быть очень приятными, а признания – искренними.
Финансовую ситуацию не назовешь простой, необходимо еще раз подумать о том, так ли необходимы те или иные расходы. Настроение могут испортить недоброжелатели, активно вмешивающиеся в ваши дела, однако в открытую борьбу с ними сегодня лучше не вступать.
Рак
День упорной и трудной работы, которая принесет достойные плоды. Не стоит рассчитывать на легкие успехи и скорую реализацию всех планов; придется призвать на помощь усердие и энтузиазм, чтобы преодолеть трудности. Единомышленники готовы прийти на помощь, однако именно от вас они ждут указаний и рекомендаций. Откажитесь от намеков и недомолвок, открыто заявляйте о своих желаниях.
Появляется возможность внести перемены в личные отношения, сделать любовные привязанности более прочными. В семье возможны недоразумения, вызванные разницей во взглядах на решение финансовых вопросов и проведение досуга. Компромисс будет найден, если вы не станете проявлять излишнего упрямства.
Лев
День будет напряженным и беспокойным. Окружающие нуждаются в вашей помощи, разнообразные задачи и проблемы требуют внимания. Тем не менее, вы поступите правильно, если будете придерживаться заранее составленного плана действий – суета и спешка не приведут ни к чему хорошему. Возможны разногласия с близкими; ради удовлетворения потребностей родственников придется на время отложить исполнение собственных желаний.
Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и вы не будете страдать от недомоганий, если не станете испытывать свой организм на прочность. Нежелательно также выяснять отношения с любимым человеком: конструктивный диалог маловероятен, а вот ссоры не исключены.
Дева
День будет удачным для тех, кто давно определился с целями и методами их достижения. Достаточно идти по избранному пути, не обращая внимания на провокации недоброжелателей, чтобы избежать неприятностей и расставленных ловушек. Особам непостоянным, метущимся и неуверенным в себе придется труднее. Будьте готовы прислушаться к совету старших родственников, воспользоваться чужим опытом.
Появляется шанс изменить личную жизнь к лучшему, наладить отношения с любимым человеком или завязать новые знакомства. Проявляете разборчивость – первое впечатление о человеке может быть обманчивым. В увеселительных заведениях не исключена неприятная встреча с особой, некогда сильно вас обидевшей.
Весы
Весам придется столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Нужно проявить терпение: ответы на важные вопросы редко находятся быстро, и далеко не все готовы принимать решения поспешно или действовать в комфортном для вас темпе. Дайте близкому человеку возможность составить собственное мнение о происходящем, проявить инициативу; многое изменится к лучшему, если вы хотя бы на время откажетесь от роли безусловного лидера в отношениях.
Возможны проблемы в поездках, день не подходит для командировок и общения с иностранцами. Нежелательно также в этот день проводить или посещать семинары, конференции, корпоративные тренинги.
Скорпион
День напряженный и непростой, но жизненный потенциал Скорпионов очень высок, а это значит, что проблемы будут решены быстро и с завидным изяществом. В деловых переговорах вы преуспеете благодаря своему неотразимому обаянию, а преодолеть финансовые трудности помогут изобретательность и находчивость. Возможно получение заманчивых деловых предложений, можно начинать работу над новыми проектами.
В личной сфере ситуация складывается не столь благоприятно. Необходимо принять меры, чтобы накопившиеся проблемы не привели к серьезному и длительному конфликту. Станьте для своих близких примером позитивного настроя и дружелюбия – это облегчит жизнь всем.
Стрелец
Основные проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и для того, чтобы справиться с ними, вам придется внести коррективы в свои планы и отказаться от привычной линии поведения. Сейчас не время настаивать на своем, проявлять твердость характера и решительность; куда уместнее будут гибкость, уступчивость и тактичность. Нежелательно давать советы, брать на себя ответственность за поступки других людей, а также организовывать чужой досуг.
В профессиональных делах не исключены значительные успехи, возможно появление идей, реализация которых будет способствовать улучшению вашего финансового положения. В реализации наиболее смелых планов помогут проверенные деловые партнеры.
Козерог
День непростой, но по-своему увлекательный. Перед вами открываются возможности для профессионального роста, постарайтесь проявить себя наилучшим образом, блеснуть деловыми качествами. Можно заключать договора с новыми партнерами, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, начала новых проектов. Финансовая ситуация улучшается постепенно, ваша задача сейчас – разумно распоряжаться имеющимися средствами.
В романтических отношениях неуместны проявления легкомыслия и эгоизма. Окружите любимого человека заботой, проявите уважение к его интересам и желаниям. Одиноких Козерогов ждут интересные знакомства, инициированные родственниками. Посещение многолюдных мероприятий нежелательно.
Водолей
День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, поэтому не исключены конфликты с членами семьи, друзьями и любимым человеком. Вы должны быть очень терпеливы и рассудительны: поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. Прежде, чем предпринимать решительные действия или начинать выяснение отношений, восстановите душевное равновесие.
Весьма вероятны трудности финансового характера, может возникнуть необходимость в крупных покупках или дорогостоящем ремонте бытовой техники. Профессиональные перспективы очень неплохи, но вы рискуете упустить многообещающие возможности, если предпочтете работе развлечения.
Рыбы
День сложный, но интересный и многообещающий. Рыбам присущи оптимизм и уверенность в себе; именно эти качества помогут справиться с проблемами, сохранить душевное равновесие и не потерять голову в сложной ситуации. Профессиональные перспективы очень хороши, нужно лишь проявить немного изобретательности и усидчивости, чтобы добиться значительных результатов.
Не исключены споры с близкими людьми, серьезнее разногласия по актуальным для вас всех вопросам. Будьте настойчивы и упорны: ваша точка зрения заслуживает внимания. Нежелательно проявлять излишнюю доверчивость, особенно по отношению к новым знакомым – вряд ли они сдержат все свои обещания.