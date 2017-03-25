Ой! 76-летняя звезда «Бриллиантовой руки» вышла в свет в экстремальном мини
25. март 2017 16:52
76-летняя российская актриса Светлана Светличная удивила смелым образом. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» выбирает для посещения светских мероприятий модные наряды, передает Segodnya.
На странице в Instagram артистка опубликовала фото с дизайнером Вячеславом Зайцевым.
На показе Зайцева Светлана появилась в полосатом костюме, состоящем из жакета и ультра-коротких шортов. Свой образ Светлана дополнила черной шляпой, очками и маленькой сумочкой.