Ой! 76-летняя звезда «Бриллиантовой руки» вышла в свет в экстремальном мини

На странице в Instagram артистка опубликовала фото с дизайнером Вячеславом Зайцевым.

A post shared by pavelsosedov (@pavelsosedov) on Mar 19, 2017 at 12:54am PDT

На показе Зайцева Светлана появилась в полосатом костюме, состоящем из жакета и ультра-коротких шортов. Свой образ Светлана дополнила черной шляпой, очками и маленькой сумочкой.