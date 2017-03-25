Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на «Евровидении»

Как пояснил Пихламяги, если Украина приняла решение, что те, кто выступал в Крыму, визу на Украину не получат — то это решение государства. Однако, считает эксперт, учитывая то, что мы имеем дело с общеевропейским и популярным во всем мире песенным конкурсом, то брать и исключать выступление одного человека, убирать одну страну, даже учитывая их отношения — это немного странно, сказал Пихламяги в интервью программе "Подробности" на "Радио 4".

По словам Олави, конфликты на конкурсе были и раньше. "Но, по моим данным, чтобы кому-то просто закрыли въезд в страну — такого не было", - прокомментировал Пихламяги.

По его мнению, дальше есть два варианта развития событий. Первый – Европейский вещательный союз через свои дипломатические связи добьется того, что украинский президент сделает исключение и Юлию Самойлову пустят на Евровидение. Второй вариант, даже если её пустят, то Россия еще может выбирать – выступать им или нет. И отказ принесет еще больше пользы, поскольку был такой скандал, они имеют право обидеться, но в то же время нельзя быть настолько наивными, чтобы думать, что Россия этого не предвидела", – считает эксперт.