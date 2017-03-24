Беременная женщина в маске жирафа собрала миллионы лайков: смотрите фото!

Популярность женщине принесла маска жирафа. Именно в ней беременная Эрин Дитрих из Южной Каролины провела последние часы перед родами, транслируя ожидание в прямом эфире одной из социальных сетей.

Дело в том, что в зоопарке в Харперсвилле (штат Нью-Йорк) превратили в своего рода реалити-шоу четвертую беременность жирафихи Эйприл. В загоне животного установили веб-камеру, создали специальный канал «Эйприл» на YouTube - и транслировали будни жирафихи в ожидании потомства.

Десятки миллионов людей присоединились к ожиданию, и среди них была Эрин Дитрих. Которая тоже была беременна - и тоже ждала четвертого малыша. Ночи напролет женщина следила за Эйприл и ждала, когда же снова станет мамой звезда Сети.

В конце концов Эрин сделала вывод, что у них с жирафихой много общего - и решила рожать в маске жирафа. За считанные часы ее прямая трансляция стала невероятно популярной, собрав десятки тысяч зрителей. А уже через пару недель число просмотров перевалило за 32 миллиона.

«Я и подумать не могла, что людям так понравится! Все мои друзья смеялись из-за моей одержимости Эйприл, поэтому мы просто подумали: «Эй, почему бы не заказать маску жирафа», - призналась многодетная мама.