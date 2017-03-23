Фото: сильно похудевшая Анна Семенович пришла на премьеру клипа сына российского олигарха

На парковке злачного Shakti Terrace в Москве накануне было не протолкнуться среди вымытых до зеркального блеска "мерседесов" и "бентли" — друзья младшего сына хозяина "Русской медиагруппы" Владимира Киселёва собрались на презентации его клипа. Попытки отыскать в толпе лучшего друга 16-летнего музыканта — актёра Брэда Питта — впрочем, успехом не увенчались. Списав отсутствие голливудской звезды на скандальный развод с Анджелиной Джоли, гости поспешили к банкетным столам с кулинарными изысками паназиатской кухни — тар-таром из тунца, курицей карри с овощами, тайским салатом и уткой по-гонконгски.
Послушать "Весёлые истории" ВладиМира пришли не только его родные — брат Юрий Киселёв и мама Елена Север, но и российские знаменитости: Виктория Дайнеко, на днях перенёсшая операцию, певица Нюша, солист группы "Корни" Алексей Кабанов, Анна Семенович. Появление последней заставило ахнуть всех собравшихся. 37-летняя звезда, которую ещё недавно обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа в области талии и лица, поразила стройной фигурой. Теперь инстаграм-критикам не придётся пристально разглядывать снимки звезды в поисках специальных эффектов, потому что у певицы в них больше нет надобности, пишет Life.ru.
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