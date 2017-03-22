Певческое поле не резиновое: билеты на летний концерт Rammstein в Таллинне распроданы!

Организатор концерта Live Nation Estonia сообщил, что билеты на таллиннский концерт Rammstein распроданы. Получается, таллиннское Певческое поле хоть и вмещает большое количество зрителей, но все же и оно не резиновое.

Организатор также сделал пост в Facebook, чтобы развеять некоторые заблуждения по поводу предстоящего концерта.

- Таллиннское Певческое поле не резиновое. На больших концертах все же существует ограничение на количество человек. Точное число зрителей зависит от организации шоу и требований безопасности артиста.

- На больших концертах не вмещает Певческое поле ни 300 000, ни даже 100 000 человек. Это просто городская легенда, которой стоит верить.

- На концерте Робби Уильямса в Таллинне, фото с которого вы видите на картинке, было 63 000 человек.

- Билеты на концерт Rammstein в Таллинне распроданы.

Стоит отметить, что организатор концерта не стал уточнять количество человек, которое ожидается на концерте Rammstein, но в тоже время заверил, что в Эстонии поклонников Rammstein оказалось больше, чем их собралось на концерт Робби Уильямса.

Напомним, культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Таллинне 11 июня. Мы уверены, что независимо от погоды на Певческом поле в этот день будет жарко!