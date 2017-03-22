Медики раскрыли тайну «тяжелой кости»

Наблюдая за физической активностью 309 мальчиков и девочек, ученые установили, что для прочности костной системы во взрослом состоянии важна физическая активность в молодости.

Так, у тех подростков, которые во время бурного роста организма участвовали в умеренной и интенсивной физической нагрузке, во взрослом состоянии масса костной ткани в среднем была выше, чем у остальных. У подростков, которые вели сидячий образ жизни, подобной строгой закономерности не наблюдалось.

Исследователи намерены определить оптимальный баланс между интенсивностью занятий физической культурой у подростков и темпами развития костной системы. Авторы призывают подростков «отойти от экранов, встать с дивана и двигаться».