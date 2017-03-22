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Медики раскрыли тайну «тяжелой кости»

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Лишний вес. | ФОТО: Scanpix

У некоторых людей плотность и масса костной ткани выше, чем у других. Выяснить причину этого явления попытались канадские медики, итоги исследования опубликованы в Journal of Bone and Mineral Research, сообщает Росбалт со ссылкой на EurekAlert.

Наблюдая за физической активностью 309 мальчиков и девочек, ученые установили, что для прочности костной системы во взрослом состоянии важна физическая активность в молодости.

Так, у тех подростков, которые во время бурного роста организма участвовали в умеренной и интенсивной физической нагрузке, во взрослом состоянии масса костной ткани в среднем была выше, чем у остальных. У подростков, которые вели сидячий образ жизни, подобной строгой закономерности не наблюдалось.

Исследователи намерены определить оптимальный баланс между интенсивностью занятий физической культурой у подростков и темпами развития костной системы. Авторы призывают подростков «отойти от экранов, встать с дивана и двигаться».

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