Роскошная галерея: смотрите первыми, как снимали новое яркое видео для Kuldan

Задумкой режиссёра Артема Фауста стала история одной семьи, которая хранит вечные ценности, передавая их из поколения в поколение, а именно: любовь и бриллианты.

Героев для съемки Kuldan искали долго: молодая девушка Алина Шинкевич приехала на съемки специально из Санкт-Петербурга, некоторых героев руководители проекта находили прямо на улице, в кафе и ресторанах, увидев нужный персонаж.

«По кастингу прошли в основном героини – женщины. Что интересно, девушки отправляли фотографии своих подруг на кастинг. Анастасию Кендер, например, на главную роль женщины средних лет фирме отправили в момент, когда мы уже практически отчаялись найти нужную нам героиню. Были очень рады, когда она согласилась принять участие в нашем проекте. Хотелось показать разных женщин, которые олицетворяют красоту во всем – обладают харизмой, искрятся изнутри, искренне смеются, следуют своим мечтам, стильные и смелые.

На роль маленькой девочки нашли белокурого ангела с редким именем Дарлис. В роли жениха снимался Валентин Савченко – модель Dolce & Gabbana в прошлом. Все секреты раскрывать пока не можем, пусть останется маленькая интрига. Команда получилась разнонациональной.

Лучший визажист года в Эстонии по мнению Iluguru, Лана Валло, и парикмахер международного уровня Екатерина Добрынина, следили за тем, чтобы все было идеально со звездными образами, работая по 20 часов подряд без отдыха», - комментирует менеджер по маркетингу фирмы Анна Дубровская.

Не пропустите, уже скоро начнется розыгрыш призов от сети магазинов Kuldan на портале Limon.ee!