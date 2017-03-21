Обязательно проверьте! После оплаты в кассе самообслуживания McDonald’s в интернет-банке вас может ждать неприятный сюрприз

Клиенту McDonald’s после осуществления и оплаты заказа в таком терминале пришлось столкнуться с неприятностью. При входе в интернет-банк SEB появилась табличка: «у вас задолженность перед банком». Как выяснилось, мнимая задолженность образовалась из-за того, что терминал McDonald’s из-за неисправности один раз списал со счета сумму в размере 13.85 евро, а второй раз ее забронировал, и поскольку у человека в этот момент на счету было 0 евро, вторая сумма 13.85 ушла в минус. И банк заволновался. Человек тут же связался с отделом обслуживания клиентов SEB, где ему посоветовали обратиться в ресторан McDonald’s. В самом ресторане извинились, попросили необходимые выписки, но потом сказали, что это проблема, всё же, в компетенции банка. Таким образом, всё это время сумма 13.85 как бы есть у клиента, а как бы ее нет, потому что забронированными деньгами воспользоваться нельзя. И как выяснилось, это не единичный случай.

Портал Limon.ee обратился за комментарием к руководству McDonald’s и пресс-секретарю SEB, чтобы объяснить сразу всем, как лучше всего действовать в данном случае.

Комментирует исполнительный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский:

«Благодарим вас за вопрос. Отключили данную кассу самообслуживания сразу же, как получили сообщение о технической неисправности. Подтверждаем, что сумма, которая по ошибке была забронирована на вашем счету, будет возвращена вам незамедлительно. Мы искренне просим прощения за эту неприятность.

Мы установили источник этой ошибки и работаем сейчас над решением проблемы в сотрудничестве с банком и поставщиком услуги платежного терминала. Если кто-то из клиентов подозревает, что касса самообслуживания забронировала на его счету сумму два раза, то просим об этом сразу сообщить нам по электронной почте: info@ee.mcd.com, мы решим проблему незамедлительно».

Комментирует пресс-секретарь банка SEB Юлия Пийльманн:

«Мы можем подтвердить, что есть некоторые случаи, когда у клиентов бывала двойная бронь при оплате в кассе самообслуживания McDonald’s. Согласно нашим данным, таких проблем при оплате в обычных кассах не возникало.

Конечно же, клиенту очень неприятно, если происходит двойная бронь.

Для быстрого снятия ошибочной брони следует в интернет-банке в разделе выписки со счета рядом с ошибочной операцией нажать кнопку: «оспорить операцию».

Со стороны банка освободим сумму в течение 14 дней, а в случае, если предприятие/торговец не пришлет подтверждение брони, освободим через две недели деньги в любом случае.

На нашей странице в интернете есть подробная информация для клиента».

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