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С внуком Дональда Трампа произошло несчастье

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ФОТО: Instagram

Внук президента США Дональда Трампа Тристан сломал ногу. Мальчика доставили в больницу Аспена (Колорадо).

Сын Дональда Трампа-младшего и внук американского лидера Тристан сломал ногу, катаясь на лыжах на курорте в городе Аспен. Несчастье с пятилетним наследником бизнес-империи произошло 19 марта, передают Dni.

Мальчика отвезли в местную больницу. На горнолыжный курорт в Аспен Тристан поехал вместе со своими родителями, а также семьей дочери Трампа – Иванки. В поездке их сопровождали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства и их близких.

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