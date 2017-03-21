С внуком Дональда Трампа произошло несчастье

Сын Дональда Трампа-младшего и внук американского лидера Тристан сломал ногу, катаясь на лыжах на курорте в городе Аспен. Несчастье с пятилетним наследником бизнес-империи произошло 19 марта, передают Dni.

Мальчика отвезли в местную больницу. На горнолыжный курорт в Аспен Тристан поехал вместе со своими родителями, а также семьей дочери Трампа – Иванки. В поездке их сопровождали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства и их близких.