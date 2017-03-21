С внуком Дональда Трампа произошло несчастье
21. март 2017 12:42
Внук президента США Дональда Трампа Тристан сломал ногу. Мальчика доставили в больницу Аспена (Колорадо).
Сын Дональда Трампа-младшего и внук американского лидера Тристан сломал ногу, катаясь на лыжах на курорте в городе Аспен. Несчастье с пятилетним наследником бизнес-империи произошло 19 марта, передают Dni.
Мальчика отвезли в местную больницу. На горнолыжный курорт в Аспен Тристан поехал вместе со своими родителями, а также семьей дочери Трампа – Иванки. В поездке их сопровождали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства и их близких.