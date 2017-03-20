Девушка из Прибалтики отрастила волосы длиной 2,2 метра

20. март 2017 10:05
Во внимание западных СМИ попала 27-летняя девушка Алия Насырова, которая сейчас проживает в Латвии. Причина — длина ее волос. Алия гордится тем, что отрастила их до 2,2 метра, сообщает TVNet со ссылкой на Apollo.
Волосы Алии весят 2 кг. Каждый день у нее уходит не менее часа, чтобы их вымыть и высушить. «Мои волосы такие тяжелые, что я их сравниваю с весом своего кота», - рассказала Daily Mail Насырова.
Алия пояснила, что решила отрастить волосы, вдохновившись героинями сказок. Учитывая, что волосы длиннее ее самой, девушка не скрывает, что дома на них часто наступает, однако, выходя на улицу, она никогда не оставляет их распущенными.