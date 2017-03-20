Девушка из Прибалтики отрастила волосы длиной 2,2 метра

Волосы Алии весят 2 кг. Каждый день у нее уходит не менее часа, чтобы их вымыть и высушить. «Мои волосы такие тяжелые, что я их сравниваю с весом своего кота», - рассказала Daily Mail Насырова.

A post shared by Alia Aliia Nasyrova (@aliia_more) on Mar 19, 2017 at 8:23am PDT

Алия пояснила, что решила отрастить волосы, вдохновившись героинями сказок. Учитывая, что волосы длиннее ее самой, девушка не скрывает, что дома на них часто наступает, однако, выходя на улицу, она никогда не оставляет их распущенными.