День будет непростой, но интересный: читайте гороскоп на 20 марта

Замечательный день для решения проблем в личной жизни. Романтические свидания окажутся приятными и запомнятся надолго, новые знакомства завязываются легко, и даже мимолетные увлечения могут положить начало серьезным отношениям, пишет Dvorec.
Овен
Осторожнее с обещаниями – сегодня вы склонны брать на себя обязательства, выполнить которые будет непросто. Не стоит также браться за слишком утомительные дела, заниматься решением трудных задач. Перед вами открываются практически неограниченные возможности для самосовершенствования, покорения новых вершин. Творческие успехи будут весьма значительными.
Нежелательны проявления легкомыслия, серьезность же пойдет вам только на пользу. Удачными обещают быть новые знакомства, однако не стоит искать потенциальных друзей, партнеров или возлюбленных в заведениях, имеющих сомнительную репутацию. Прислушивайтесь к советам родственников: их рекомендации позволят избежать многих ошибок, сохранить прекрасное настроение и хорошее самочувствие.
Телец
Вам придется заниматься не слишком приятными делами, решать чужие проблемы и помогать людям, которые не вызывают особой симпатии. Постарайтесь оставить эмоции в стороне и спокойно делать все, что необходимо в данной ситуации, иначе раздражение и гнев прольются на головы ни в чем не повинных людей. Проблем в романтических отношениях смогут избежать те, кто не будет предпринимать попыток исправить любимого человека, заставить его вести себя иначе.
Этот день подходит для туристических поездок, экскурсий, активного отдыха. В способны на многое, жизненный потенциал высок – так не стоит ограничивать себя в новых впечатлениях и отказываться от увлекательных занятий. Эксперименты с имиджем будут удачными.
Близнецы
Избегайте лишних нагрузок, берегите свое здоровье – этот день принесет снижение жизненного тонуса, что создает благоприятные условия для обострения хронических недугов и появления новых заболеваний. Не исключены и серьезные травмы, поэтому от занятий экстремальными видами спорта лучше отказаться, а рискованные путешествия отложить до более благоприятного момента. При этом у вас остается шанс найти для себя интересные и увлекательные дела, провести свободное время с пользой.
Много радости этот день принесет влюбленным. Романтические свидания будут приятными, знакомства – многообещающими, а признания – искренними. Не скупитесь на проявления внимания и уважения по отношению к членам семьи: сейчас это важно для всех.
Рак
Вероятны значительные расходы, неудачные покупки, финансовые потери. Некоторым представителям знака придется отказаться от ранее составленных планов, необходимость экономить заставит забыть о многих желаниях. В остальном же день обещает быть приятным. Появляется шанс решить несколько давних проблем, сделать жизнь своей семьи более интересной и насыщенной, порадовать любимого человека.
Ваше внимание будут привлекать вещи необычные и экстравагантные, сильным будет соблазн сделать нечто выдающиеся своими руками. Можно начинать ремонт, делать перестановку или получать полезные навыки; на пользу пойдет любое занятие, которое даст вам возможность проявить свои творческие способности.
Лев
День непростой, но интересный. Ваша основная задача – не проявлять излишней доверчивости и принимать во внимание доводы здравого смысла. Слишком мечтательные Львы рискуют оказаться пленниками своих иллюзий, а любители пустить пыль в глаза вряд ли смогут правильно распорядиться имеющимися деньгами. Поездки нежелательны, в пути могут произойти весьма неприятные события. Зато активных участников светской жизни звезды готовы всячески поощрить.
Прекрасный день для общения с членами семьи: их забота и внимание вас наверняка порадуют, да и помощь может оказаться кстати. Влюбленных Львов ждут приятные сюрпризы. Хладнокровие и уверенность в себе будут полезны одиноким представителям знака.
Дева
Можно справиться со многими проблемами и добиться значительных успехов. Открываются прекрасные возможности для личного роста, саморазвития. День подходит для общения, вас ждут встречи с интересными людьми, многообещающие знакомства. Стоит отказаться от посещения ночных клубов и иных «легкомысленных» заведений. Выбирайте места, где можно встретить единомышленников, пообщаться с теми, кто готов поделиться ценной информацией.
В семейных отношениях воцарится гармония, объединение усилий позволит решить многие проблемы. Избежать ссор с любимым человеком поможет чувство юмора: даже самую неконструктивную критику вам удастся перевести в шутку.
Весы
Отложите поездки, постарайтесь провести больше времени дома, в обществе близких людей. Сегодня вы можете получить массу удовольствия от общения с теми, кто вам дорог. Можно заводить и новые знакомства, но только не в увеселительных заведениях и местах, имеющих сомнительную репутацию. От людей старшего возраста можно получить ценные советы и полезные рекомендации, общение с детьми просто поднимет настроение.
Весьма вероятны романтические увлечения. Влюбленные смогут убедиться в глубине и искренности чувств, которые испытывают, обсудить вопросы, касающиеся общего будущего. Жизненный потенциал высок, занятия спортом будут и приятными, и полезными.
Скорпион
В личной жизни могут возникнуть серьезные проблемы, требующие немедленного решения. Прежде, чем предпринимать какие-то действия, разберитесь со своими целями и желаниями: вы рискуете оказаться рабом собственных капризов, о чем позже придется пожалеть. Возможно получение крайне неприятных известий, на которые не стоит реагировать поспешно. Оказавшись в сложной ситуации, обдумывайте каждое слово, старайтесь не обращать внимания на свои и чужие эмоции.
Поднимет настроение общение с друзьями, приятными будут увеселительные поездки и прогулки. Вы получите удовольствие от посещения светских мероприятий. Однако не позволяйте радостной суете отвлечь вас от семейных дел – они могут потребовать внимания.
Стрелец
Обратите особое внимание на семейные отношения: в этой сфере очень сильно влияние негативных тенденций, и даже самый малозначительный промах может иметь серьезные последствия. Старайтесь не испытывать терпение близких, не шокировать их своими высказываниями и поступками. Соблюдение семенных традиций, готовность принять во внимание интересы родственников очень важны для сохранения мира.
Нежелательно экспериментировать со своей внешностью, пробовать новые косметологические процедуры. К питанию тоже следует отнестись внимательно, поскольку велика вероятность появления аллергических реакций. Разумные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и здоровый сон помогут не только почувствовать себя лучше, но и взглянуть на существующие проблемы с другой точки зрения.
Козерог
Подходящий день для заключения сделок и проведения коммерческих операций. Настойчивые и упорные Козероги смогут добиться своего, даже если поначалу обстоятельства будут складываться не в их пользу. Старайтесь избегать проявлений враждебности и агрессии, даже если придется иметь дело с крайне неприятными особами. Уверенность в своих силах и спокойное дружелюбие будут вашими самыми надежными союзниками.
Романтические отношения наладятся, если вы внесете некоторые перемены в свои привычки. Самое время немного разнообразить жизнь, позволить себе необычные развлечения, найти увлекательное занятие. Заинтересовать представителей противоположного пола вам помогут особое обаяние и широкий кругозор.
Водолей
Этот день наверняка придется по душе любителям активного образа жизни. Жаловаться на скуку не придется – вас ждут разнообразные дела, новые знакомства и приятное общение. Появится также возможность проявить свои творческие способности, решить ряд заслуживающих внимания задач. Возможны приятные встречи, не исключено получение приятных известий от давних знакомых.
Поездки могут сложиться не слишком удачно, но трудности вряд ли испугают вас или испортят вам настроение. Можно прекрасно провести время с членами семьи, друзьями или любимым человеком, но лишь в том случае, если вы готовы принять во внимание их интересы и пожелания.
Рыбы
Хотя этот день не назовешь очень простым, Рыбы смогут любое его событие обернуть себе на пользу. Спокойно относясь к проблемам и препятствиям, представители данного знака смогут найти оптимальный способ преодоления трудностей и с достоинством выйти из сложных ситуаций. День подходит для творчества, учебы и проведения исследований. Можно начинать ремонт или иные долгосрочные проекты.
В отношениях с родственниками могут появиться проблемы, если вы слишком много времени потратите на развлечения, забыв о ранее данных обещаниях. В личной жизни складывается благоприятная ситуация для долгожданных перемен, можно проявлять инициативу и предпринимать активные действия.