Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

А тебе удастся угадать без подсказок: чей завтрак на тарелке?

Кто-то из эстонских знаменитостей так завтракает!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Instagram

Найдется ли кто-то, у кого не разыграется аппетит после такого вкусного содержимого этого снимка?

Кто же из наших местных знаменитостей готовит такие сложные завтраки? Конечно, это Отт Кийвикас. Спортсмен опубликовал в Instagram на зависть всем изображение блинов и приписал: «если вес падает быстрее, чем планируешь, тогда надо что-то предпринять».

Отт Кийвикас / ФОТО: Alar Truu/Õhtuleht

Смотрите фото!

Sunday morning as always starting with pancakes! When bodyweight dropping down faster then you plan.

A post shared by Ott Kiivikas (@ottkiivikas) on

Наверх