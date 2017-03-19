А тебе удастся угадать без подсказок: чей завтрак на тарелке?

Кто же из наших местных знаменитостей готовит такие сложные завтраки? Конечно, это Отт Кийвикас. Спортсмен опубликовал в Instagram на зависть всем изображение блинов и приписал: «если вес падает быстрее, чем планируешь, тогда надо что-то предпринять».

Отт Кийвикас / ФОТО: Alar Truu/Õhtuleht

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