А тебе удастся угадать без подсказок: чей завтрак на тарелке?
Кто-то из эстонских знаменитостей так завтракает!
19. март 2017 13:43
Найдется ли кто-то, у кого не разыграется аппетит после такого вкусного содержимого этого снимка?
Кто же из наших местных знаменитостей готовит такие сложные завтраки? Конечно, это Отт Кийвикас. Спортсмен опубликовал в Instagram на зависть всем изображение блинов и приписал: «если вес падает быстрее, чем планируешь, тогда надо что-то предпринять».
Отт Кийвикас / ФОТО: Alar Truu/Õhtuleht
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