Грандиозный розыгрыш! Портал Limon.ee отправляет своих читателей в космос

Страсть как любите решать головоломки? Не можете представить свою жизнь без приключений? Тогда портал Limon.ee и Claustraphobia приглашают вас в новый квест-рум «Гравитация»!
Фото: claustrophobia
Описание квеста «Гравитация»:
Тщательный отбор, многие месяцы тренировок и подготовки, долгий и изнурительный полет к орбите. Все насмарку. Стоило закрыться шлюзу, доставивший вас корабль отстыковался и отправился в обратный путь. За спиной не осталось ничего, кроме сотен тысяч километров темноты и холода. А перед вами полностью разрушенная катастрофой космическая станция. Нужно срочно пробираться в орбитальный модуль. Это единственный способ спастись и вернуться на Землю. Все системы работают в аварийном режиме, воздуха осталось только на один час. Пора браться за дело!
Количество участников: до 3 человек
Минимальный возраст участников: от 14 лет
Обратите внимание! В квесте есть механизмы, взаимодействие с которыми невозможно во время беременности и при весе игрока свыше 120 килограммов. Для прохождения квеста потребуется снять обувь.
Заинтригованы? Тогда читайте простые условия розыгрыша от портала Limon.ee!
- Подарите отметку LIKE (НРАВИТСЯ) сообществу LIMON в Facebook или убедитесь, что вы точно на нас подписаны;
- Обязательно поделитесь этой публикацией со своими друзьями, иначе, в случае победы, вы не сможете получить приз, и он достанется кому-то другому;
- Напишете в комментариях к этому сообщению имена двух друзей, с которыми вы отправитесь в комнату «Гравитация»!
Ждите результатов конкурса. Имя победителя мы объявим в пятницу, 24 марта. Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется работниками портала Limon.ee.
Удачи в розыгрыше!!!
Фото: claustrophobia