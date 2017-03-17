Грандиозный розыгрыш! Портал Limon.ee отправляет своих читателей в космос

Фото: claustrophobia

Описание квеста «Гравитация»:

Тщательный отбор, многие месяцы тренировок и подготовки, долгий и изнурительный полет к орбите. Все насмарку. Стоило закрыться шлюзу, доставивший вас корабль отстыковался и отправился в обратный путь. За спиной не осталось ничего, кроме сотен тысяч километров темноты и холода. А перед вами полностью разрушенная катастрофой космическая станция. Нужно срочно пробираться в орбитальный модуль. Это единственный способ спастись и вернуться на Землю. Все системы работают в аварийном режиме, воздуха осталось только на один час. Пора браться за дело!

Количество участников: до 3 человек

Минимальный возраст участников: от 14 лет

Обратите внимание! В квесте есть механизмы, взаимодействие с которыми невозможно во время беременности и при весе игрока свыше 120 килограммов. Для прохождения квеста потребуется снять обувь.

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- Напишете в комментариях к этому сообщению имена двух друзей, с которыми вы отправитесь в комнату «Гравитация»!

Ждите результатов конкурса. Имя победителя мы объявим в пятницу, 24 марта. Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется работниками портала Limon.ee.

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