Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса

На одном из недавних светских мероприятий Филипп Киркоров порядком удивил представителей СМИ. Популярный исполнитель сообщил о том, что принял важное решение. "Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу", – цитирует заявление поп-короля Russian Showbiz.

Однако не успели журналисты впасть в шок, как Киркоров спохватился и решил уточнить, что он имел в виду под своим громким заявлением. "Я не сказал, что покидаю шоу-бизнес. Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты", – объяснил Филипп.

Между тем всего полтора месяца остается до празднования юбилея поп-короля – в апреле Киркорову исполнится 50 лет. Десять концертов в Кремлевском дворце завершатся грандиозным банкетом. Певец признался, что ожидает не менее тысячи гостей.

"Юбилей – мероприятие затратное, – сообщил Филипп корреспонденту Dni.ru. – Я вбухал туда столько денег! Ведь шоу "Я" будет обновленным, да и банкет в самом центре Москвы – удовольствие недешевое. Хочется, чтобы столы ломились, чтобы люди хорошо поели и послушали музыку – я даже группу ABBA пригласил спеть там. Мне надо все это так сделать, чтобы люди отдохнули, кайфанули – сначала два часа на моем концерте, потом на банкете. На празднике будет много сюрпризов. Например, Люба Успенская споет гостям сет из моих любимых песен".

Зашла речь и о подарках, которые преподнесут Филиппу. Артист рассказал: "Я умоляю друзей: на предстоящее 50-летие, которое буду праздновать в Кремле, не дарить мне одежду и обувь, поскольку и так живу в гардеробной". По признанию Киркорова, он бы хотел, чтобы кто-нибудь из друзей подарил ему "ма-а-а-а-аленький самолетик".