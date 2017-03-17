Вы удивитесь: к кому Владимир Путин приходит по ночам

Компания "Яндекс" провела исследование и выяснила, что россиянам чаще всего снится рыба. Рыба снится живая, реже — большая, жареная, соленая, мертвая, красная, свежая, замороженная, копченая, дохлая, сушеная (в порядке снижения популярности). Чаще всего ее ловят — руками и на удочку, иногда — чистят и покупают.

Также в топ запросов вошли слова "ребенок", "человек", "змея" и "умирать". При этом эксперты выяснили, что для каждого региона характерна своя специфика снов.

В Челябинской области людям снятся метеориты. Жители Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей видят религиозные образы – священников и иконы. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае – грецкие орехи и абрикосы, в Москве – метро, электричка и святая Матрона, в Санкт-Петербурге – метро, черника и клюква.

А вот единственный конкретный человек, который снится большинству пользователей, – президент России Владимир Путин. Особенно часто глава государства является по ночам к жителям Чечни.