Дамы так и ахнули! В показе эстонского дизайнера появилась неожиданная модель (видео)

Приятной неожиданностью стало появление на сцене в качестве модели актера театра и кино Александра Ивашкевича.

Под общие аплодисменты Ивашкевич уверенной поступью прошел по сцене, продемонстрировав мужское пальто и несколько вариантов костюмов. Красавец-мужчина игриво подмигивал знакомым женщинам в зале.

Смотрите наше эксклюзивное видео с модного показа, в котором принял участие Ивашкевич. Как вам любимый актер в новом качестве?