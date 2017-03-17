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Дамы так и ахнули! В показе эстонского дизайнера появилась неожиданная модель (видео)

Tallinn Fashion Week

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ФОТО: Кадр из видео

Вчера вечером в рамках Tallinn Fashion Week прошел показ эстонского дизайнера Райво Холма.

Приятной неожиданностью стало появление на сцене в качестве модели актера театра и кино Александра Ивашкевича.

Под общие аплодисменты Ивашкевич уверенной поступью прошел по сцене, продемонстрировав мужское пальто и несколько вариантов костюмов. Красавец-мужчина игриво подмигивал знакомым женщинам в зале.

Смотрите наше эксклюзивное видео с модного показа, в котором принял участие Ивашкевич. Как вам любимый актер в новом качестве?

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