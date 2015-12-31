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Невероятная история любви Юлии Самойловой: что известно о женихе певицы?

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Журналисты разузнали немало любопытных фактов о личной жизни представительницы России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой. Репортеры даже связались с женихом певицы Алексеем и выяснили, что он думает по поводу ее поездки в Киев, пишет Дни.ру.

Юлия и ее возлюбленный Алексей Таран вместе уже много лет. Увидев, с какой нежностью молодой человек обращается со своей избранницей, растроганные телевизионщики отметили, что история их любви достойна даже не песни, а целого романа.

"Вы не представляете, как он за ней ухаживает, как он на нее смотрит, какие у них отношения! И как раз песня – она именно про это. Песня про то, что человек всегда ищет свою любовь, что, в общем-то, смысл жизни в поиске любви", – рассказал директор Дирекции музыкального вещания "Первого канала" Юрий Аксюта.

Самойлова исполнит на "Евровидении" трогательную композицию Flame Is Burning ("Огонь горит"). Артистка призналась, что поет ее для своего возлюбленного. Алексей очень эмоционально отреагировал на победу своей невесты в отборе.

"С одной стороны, я был в шоке. С другой стороны, я знал, что Юли все получается. Все, что она загадывает, рано или поздно с ней происходит. Удивление было, но вместе с тем я просто понял что-то, что Юля говорит всегда: "Мои мечты сбываются". Это еще раз подтвердилось и уже на самом масштабном уровне", – констатировал Таран.

 

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В интервью телеканалу "360" Алексей отметил, что он счастлив за свою невесту. "Естественно, радость была, я вообще всегда рад, когда у Юли все получается, когда она дышит полной грудью, живет полной жизнью", – признался жених Самойловой. Поклонники же артистки надеются, что если все ее мечты сбываются, то победа на "Евровидении" у России в кармане.

В 2013 году талантливая исполнительница стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А" и получила из рук Примадонны премию "Золотая Звезда Аллы". В тот момент возлюбленный был рядом с девушкой и всячески ее поддерживал.

На хрупкие плечи красавицы выпало немало испытаний. В композиции Flame Is Burning она поет не только о любви, но и о том, как через боль и обиды шла к своей мечте. Юлии часто говорили: "Да, ты девочка очень интересная, талантливая, но мы боимся, что ты не для большой сцены. Тебя не примут именно из-за коляски..."

До года она была обычным ребенком, но после ошибки врачей – неправильно сделанной прививки – не смогла больше ходить. Пережив такое несчастье, Самойлова не озлобилась и не сдалась, а стала вдохновлять других и даже спасать. "Ко мне просто подошел мужчина. Он упал передо мной на колени и сказал: "Ты мне спасла жизнь! Спасибо!" Говорит: "Я пытался покончить жизнь самоубийством... Но по телевизору показали тебя", – вспоминает исполнительница.

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