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Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака

Limon.ee
Limon.ee
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Виктория Дайнеко подтвердила расставание с мужем. Супруги решили пожить отдельно.

Проблемы в отношениях Виктории и Дмитрия Клеймана начались практически сразу после свадьбы, пишет 7d.org. Певица плохо переносила беременность, и это негативно сказывалось на семейной жизни. Рождение дочери, казалось, укрепило отношения супругов, однако фанаты отмечали грустные публикации в Инстаграме артистки. Некоторое время назад уже появлялись слухи о ее расставании с мужем, однако тот кризис Вика и Дмитрий преодолели. На этот раз, видимо, все серьезнее. Артистка в интервью подтвердила, что не живет с мужем. В ее блоге исчезли все фото с ним. 

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