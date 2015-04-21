Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака

Проблемы в отношениях Виктории и Дмитрия Клеймана начались практически сразу после свадьбы, пишет 7d.org. Певица плохо переносила беременность, и это негативно сказывалось на семейной жизни. Рождение дочери, казалось, укрепило отношения супругов, однако фанаты отмечали грустные публикации в Инстаграме артистки. Некоторое время назад уже появлялись слухи о ее расставании с мужем, однако тот кризис Вика и Дмитрий преодолели. На этот раз, видимо, все серьезнее. Артистка в интервью подтвердила, что не живет с мужем. В ее блоге исчезли все фото с ним.