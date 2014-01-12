Фото: 44-летняя Гвинет Пэлтроу ошеломила Сеть фигурой в купальнике

Актриса демонстрирует подтянутую фигуру в ярком бикини. Выбор цвета купальника, как прокомментировала главный редактор издания, был обусловлен празднованием Международного женского дня.

"В среду, 8 марта, мы надели красный. И не только потому, что это был женский день, когда мы поздравляли сильных женщин всего мира и истории, а потому что женщины сильные каждый день. И Гвинет в красном, потому что она храбрая — она говорит то, что думает, и не боится пробовать новое", — написала главный редактор Women's Health Эми Келлер Лэрд на своей странице в Instagram.

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