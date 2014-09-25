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Читайте гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Limon.ee
Limon.ee
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Сегодня возможны серьезные конфликты у влюбленных, не исключены ссоры в недавно заключенных супружеских союзах. Сгладить острые углы смогут те, кто прислушается к советам представителей старшего поколения, а не будет полагаться исключительно на собственный опыт, пишет Dvorec.

Овен

Будьте терпеливы с любимым человеком – любая беседа может закончиться ссорой, если вы пойдете на поводу у своих эмоций, не захотите бороться с раздражением и сдерживать гнев. Язвительные замечания, необоснованная критика могут нанести отношениям серьезный ущерб. Не пренебрегайте помощью родственников, даже если их опека порой кажется вам чрезмерной.

Звезды покровительствуют любителям развлечений и обещают массу приятных впечатлений тем, кто планирует посещение светских мероприятий. Поездки лучше отложить: они наверняка затянутся, в пути возникнет масса поводов для ссор с окружающими.

Телец 

Это не лучший день для того, чтобы браться за сложные дела или заниматься утомительной физической работой. Нежелательны также поездки, особенно те, которые не были запланированы и подготовлены заранее. В остальном же день обещает быть удачным, радующим приятными эмоциями. Возможно получение дорогих подарков или увеличение доходов.

Отношения в семье гармоничны, поиск взаимопонимания с родственниками не будет безнадежным делом. Новые знакомства ожидают тех, кто решит принять участие в общественном или светском мероприятии и не побоится привлечь к себе внимание. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания вам не грозят.

Близнецы

Беспокойным будет день для тех, кто планирует посвятить его важным делам или решению сложных вопросов. К счастью, вы вовремя примете предложенную помощь, избавив себя таким образом от многих хлопот. Хотя жизненный потенциал высок, не исключены перепады настроения, приступы раздражительности. Негативные эмоции порождаются необходимостью спешить, нарушать привычный ритм жизни. Используйте любую возможность для того, чтобы побыть в тишине, спокойно обдумать происходящее. 

Хорошо складываются личные отношения, можно достичь взаимопонимания и с родственниками, и с любимым человеком. Постарайтесь не испытывать свой организм на прочность, излишние нагрузки не пойдут вам на пользу.

Рак

Напряженный и противоречивый день. Возможны конфликты со старыми знакомыми, не исключены серьезные разногласия с любимым человеком. Возникнет немало ситуаций, когда вам будет весьма сложно сохранять спокойствие и контроль над ситуацией. Важна поддержка родственников; именно они дадут полезные советы, найдут слова утешения, проявят внимание тогда, когда вы будете в этом нуждаться.

Жизненный потенциал снижен, стоит поберечь свое здоровье. Нежелательны долгие поездки и тяжелый труд. Кроме того, в этот день не стоит приобретать дорогие вещи, делать серьезные инвестиции.

Лев

Хотя этот день не назовешь простым, он откроет перед вами определенные возможности, которыми стоит воспользоваться. Сосредоточьтесь на главном и старайтесь не обращать внимания на досадные мелочи. Чрезмерное внимание к второстепенным факторам будет негативно сказываться как на ваших отношениях с близкими людьми, так и на развитии важных для вас дел.

Одной из серьезных проблем этого дня будет недостаток информации. Придется признать, что вы не всеведущи, смириться с необходимостью учиться, расширять свой кругозор, задавать многочисленные вопросы. Полученные знания вам наверняка пригодятся в ближайшем будущем.

Дева

День не будет легким – вам придется преодолевать препятствия, отстаивать свою точку зрения, занимать активную жизненную позицию. Достижение поставленных целей окажется нешуточной задачей, однако серьезное отношение к любому делу значительно облегчит вам жизнь. Постарайтесь сократить расходы: сейчас не время швырять деньги на ветер, идя на поводу у своих капризов.

Непростая ситуация складывается в отношениях с близкими людьми. От вас ждут значительных уступок, не всегда возможных и уместных. Однако умение спокойно и аргументировано объяснить свою позицию позволит сохранить мир и с достоинством выйти из сложной ситуации.

Весы

Очень хороший день для путешествий. Знакомства с приятными попутчиками внесут в вашу жизнь нечто новое, а в ближайшем будущем – откроют новые возможности для личностного роста. Однако торопить события не стоит. Сегодня вам напомнят о многих данных ранее обещаниях, и выполнять их придется, как бы вы ни сопротивлялись. Возможны значительные расходы, не исключена и потеря дорогой для вас вещи.

В сфере романтических отношений ситуация складывается неблагоприятная. Опрометчивые поступки, совершенные в недавнем прошлом, не остались незамеченными, и сегодня вам предстоит узнать, каковы их последствия.

Скорпион

Отношения с родственниками складываются непросто, атмосферу в семье не назовешь благоприятной. Напряженность эмоционального фона заставляет совершать опрометчивые поступки, побуждает к высказываниям, от которых стоило бы воздержаться. Нежелательно посещать многолюдные собрания, пытаться специально привлечь к себе внимание на светских мероприятиях.

Благоприятна ситуация в сфере финансов, возможны выгодные приобретения и удачные инвестиции. Конфликтов с любимым человеком удастся избежать, если вы откажетесь от идеи выяснять отношения, обсуждать ранее совершенные ошибки и промахи. Этот день как будто специально создан для того, чтобы забыть о ссорах и с оптимизмом взглянуть в будущее.

Стрелец

Не стоит торопиться с принятием решений, касающихся крупных покупок, смены области деятельности, образа жизни. Избегайте серьезных бесед на неформальных встречах, не давайте обещаний, выполнение которых может потребовать значительных усилий – вы сами можете загнать себя в ловушку, из которой будет нелегко выбраться. 

Единственная сфера, где нет необходимости проявлять максимальную осторожность – это романтические отношения. Пылкие, неподдельные чувства, искренняя привязанность, глубокий интерес к необычному и во всех отношениях достойному человеку – вот что подготовил для вас этот день. Правда, некоторые представители знака могут переоценить важность мимолетного увлечения, так что забывать о здравом смысле все же не стоит.

Козерог

Вы будете приятно удивлены поступками и высказываниями любимого человека, романтические отношения выйдут на новый уровень. Козерогов, пока не встретивших свою «половинку», ждут интересные знакомства, встречи, которые внесут значительные перемены в их личную жизнь. Семейные связи также становятся более прочными, разногласия с родственниками остаются в прошлом.

Если вы занимаетесь важными делами, решаете финансовые вопросы или начинаете обустройство жилища, не спешите. Все, что хотя бы отдаленно напоминает суету, чревато неприятностями. Зато развлекаться можно от души: на приятные эмоции и новые впечатления звезды не поскупились.

Водолей

Благоприятный день, обещающий прогресс в важных делах, рост жизненного потенциала, удачное стечение обстоятельств, которое позволит вам реализовать многие идеи. Нежелательно посещение увеселительных заведений и многолюдных собраний, однако можно прекрасно отдохнуть в компании друзей, совершить развлекательную поездку, принять гостей или порадовать членов семьи незапланированным праздником.

Неплохо складываются отношения с членами семьи, и основная причина этого – ваше неподдельное дружелюбие, прекрасное чувство юмора, неистощимый оптимизм. Фактически, сегодня вы будете душой любой компании, и именно в ваши поступки и высказывания будут поднимать настроение окружающим.

Рыбы

Тенденции дня противоречивы. Если вы хотите избежать неприятных эмоций – выбирайте неутомительные, приятные дела, избегайте тяжелой работы и неинтересных занятий. Финансовая ситуация не слишком благоприятна, некоторым представителям знака придется значительно сократить расходы, чтобы не остаться на мели. Поездки будут утомительными, если вы не найдете ответственного и серьезного человека, который захочет заняться их организацией. 

Порадуют родственники; их внимание будет приятным, а советы – полезными и уместными. Любимого человека также не в чем упрекнуть. Стоит откровенно и громко заявить о своих желаниях: после этого вероятность их исполнения значительно повысится.

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