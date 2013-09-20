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Врачи нашли лучший для здоровья способ пить кофе

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Исследователями был проведен эксперимент, в результате которого они пришли к выводу, что употреблять кофе лучше вместе с какао. Сочетание кофе с какао оказывает позитивное действие на головной мозг и купирует неприятный будоражащий эффект от кофеина, установили авторы опытов.

По данным издания «Век», рассказавшем об испытаниях напитка, употреблять кофе с добавлением какао для здоровья предпочтительнее, чем просто кофе.

Такой кофейный микс способствует улучшению концентрации и при этом не вызывает негативных проявлений, характерных при употреблении «чистого» кофеина, пишет Medikforum.

В ходе эксперимента испытуемым предлагались четыре напитка - кофе, какао, кофе с добавлением какао и плацебо. Вкус напитков был замаскирован посредством подсластителя так, что понять, какой именно выпивается, было практически невозможно. После распития напитков добровольцы должны были пройти специальные тесты на интеллект.

Полученные учеными данные показали, что люди, которые пили кофе с добавлением какао, лучше всех справились с испытаниями. В частности, эти участники лучше остальных концентрировались на тестовом задании и быстрее находили правильный ответ для его решения.

«Употребление кофе с какао активизирует приток крови к мозгу человека, что улучшает показатели внимания и усиливает способности к усвоению новых знаний.

После этого напитка у людей не наблюдалось повышенной тревожности - одного из самых негативных эффектов кофе. Также мы заметили, что если в кофе добавляли какао, уровень злобы и тревоги снижался, в то время как при употреблении только кофеина у людей мог расти уровень агрессии», - рассказали авторы проекта.

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