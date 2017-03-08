Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Начальник РМП Юрис Лукасс рассказал, что мобильное приложение было создано два года назад, и очевидна тенденция: люди все чаще его используют. Если в первый год существования приложения только 7% от общего количества звонков были сделаны при помощи аппликации, то за прошлый год доля таких вызовов увеличилась до 15%.

Прогнозируется, что в этом году каждый пятый или даже каждый четвертый вызов будет получен через мобильное приложение. В песне, представленной вчера публике, полиция призывает жителей быть внимательными и неравнодушными.

В искусстве, как правило, проблемы принято утрировать и преувеличивать, поэтому в песне говорится о том, что полицию можно вызвать даже в том случае, если на потолке ползет паук. «Этот текст не следует воспринимать буквально, он лишь дает понять, что полицейский – это друг, а не угроза», – добавил глава РМП.

Дуэт OLAS сделал акцент и на том, что каждый мужчина должен быть ответственным. Певец-полицейский обращается ко всем людям – не проходите мимо того, кто попал в беду. Николай Пузиков рассказал, что он сам, будучи полицейским, хочет ломать стереотипы восприятия полицейских в обществе.