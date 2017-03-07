Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

«Грим многое скрывает, но поверьте, это совсем не то, что я привык видеть каждый день», – рассказал актер в студии о своих шрамах на лице, появление которых ему приходится часто комментировать.

«Возможно, многие знают, что несчастье произошло со мной в отпуске, но мало кто знает, что пять дней из этого отпуска я провел в тяжелом состоянии в больнице», – рассказал актер. Хаасма признался, что и раньше бывал в Таиланде и знал, что там туристов подстерегают опасности. Но вот несчастье произошло с ним самим. «Я попал в аварию на мотоцикле. По непонятным до сих пор мне причинам… Если вы получаете перелом черепа – увы, многие вещи сотрутся у вас из памяти. После этого все как во сне. Но да, легче всего просто сказать – вылетел на мотоцикле с трассы», – говорит Хаасма, а также добавляет, что помнит только ощущение, будто он испугался чего-то и вынужден был бежать.

«В больнице я сказал, что мне что-то бросилось под колеса, но я не знаю, насколько в том состоянии те слова были адекватны. Мой друг ехал немного раньше меня по той же темной улице, и на ней никого не было… Но да, я слетел с дороги», – говорит Хаасма. Впрочем, актер признался, что и раньше падал с мотоцикла, но так печально это закончилось впервые. Теперь он рассуждает, что может быть, это судьба захотела преподать ему урок. Ведь он, как и все мы, был свято убежден, что с ним никогда ничего плохого не случится: веселился, ездил за границу, чтобы там как следует отдохнуть.

Чудом выживший актер признается, что теперь пересмотрел свое отношение ко многим жизненным ценностям. Он считает, что надо беречь себя и не только ради самого себя, но и ради своих близких, которым в случае беды мы делаем невыносимо больно. Юссь горько усмехается, что с поездками на мотоцикле он завязал, впрочем, как и с поездками в Таиланд.