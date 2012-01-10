Видео: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова зажгла в Таллинне! Вообще красавица

Не теряя времени зря, талантливая актриса посоветовала Андрею посетить старинную башню Кик-ин-де-Кек, испытать водные ботинки, увидеть этнографическую деревню и пройтись по поместью Фалль, в котором жила княгиня Волконская. А со своими любимыми местами она познакомит ведущего лично. Вместе они прогуляются по Старому городу, зайдут в небольшую парикмахерскую, в которой Екатерина поняла, что будет актрисой, и окажутся на городском пляже. Каким светлым и добрым окажется Таллинн в компании Екатерины Волковой, узнаем из программы «Проводник», пишет Provodnik.Friday.ru.

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