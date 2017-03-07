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11 марта — запомните эту дату, таллиннцы! Она историческая!

Limon.ee
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Уже в эту субботу, 11 марта, в Cathouse впервые в Таллинне выступит группа «Кровосток» — антисоциальный лирический герой! 

Не менее историческим (а может и истирическим, время покажет) будет факт выступления одной из самых скандальных групп современной России. Им не дают выступать уже несколько лет. Все концерты, которые они хотели сделать с 2014 год, внезапно отменялись после звонка из... (оттуда) под видом «предотвращения беспорядков и провокаций». 

Монотонная манера Шила, суровые тексты — «без соплей», резкие выражения и криминальные сюжеты — в творчестве этих ребят много образности и поэзии. Уже почти десять лет мир знает о существовании группы, направление в музыке которой характеризуется как «художественный гангста-рэп». «Кровосток» — это смесь гангста-рэпа, абстрактного хип-хопа и пародии в нужных пропорциях. Но дело не в рэпе - «Кровосток» слушает настолько широкая аудитория, что на концертах парни в широких штанах и бейсболках теряются в разношерстной толпе юристов, программистов, чиновников и топ менеджеров крупнейших компаний. Не смотря на тексты о сексе, наркотиках и криминале, сами участники группы представляют творческую интеллигенцию: Антон Черняк – художник и поэт, а Дмитрий Файн – писатель и инсталлятор. Альбом “Река крови” и по сей день считается одним из самых ярких дебютов нулевых, а его авторы выпустили с тех пор еще четыре пластинки, каждая из которых делала Кровосток предметом всеобщего обсуждения. 

Тексты «Кровостока» давно стали вне закона (вплоть до судебных процессов), но это только подстегивает интерес к их творчеству. Сами участники группы комментируют эту ситуацию объявлением очередного концерта.

Гостями концерта станет одна из самых скандальных, ярких, но странных и андерграундных групп России — «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» — музыкальный перфоманс-коллектив из Твери, исполняющий странную музыку, самоопределяемую как «радикальный политический хардкор» в изначальном смысле этого слова. «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» стали популярны в 2011-м после выхода видео про жуткую бабушку, поющую про то, что «наши иконы самые красивые». С тех пор участники группы — Алексей Глухов, Ксения Гитлер и некто Старуха Изергиль сняли еще несколько провокационных видео, так ни разу и не получив по ушам от православных активистов. 

Участники пропагандируют, по их же словам, шовинизм и мракобесие, а также тотальную диктатуру закона. Делается это с максимально серьезной миной и в максимально гротескном ключе. На первый взгляд кажется, что целью данного образа является оскорбление чувств верующих, экстремизм и просто лицедейство, но на деле же это насмешка над злоупотреблением национальными ценностями — иными словами, над фанатичным православием, ксенофобией, рабским менталитетом и прочими возможными пороками среднего российского обывателя. Сами участники в том числе заявляют, что их творчество предназначено для людей с высоким интеллектом.

/ Pressifoto

За что ансамбль полюбился народу, так это за тексты. Они в основном зачитываются Старухой или выкрикиваются Ксенией под хардкорный фон, хотя и Глухов порой не прочь выкрикнуть соло. При этом результат нельзя называть мелодекламацией, как это обычно бывает с дарк-фолком, так как мелодичности в минусах группы почти нет. Именно ради текстов и создавался данный ансамбль; получилось ли у них донести суть, можно судить лишь по реакции общественности на эти самые тексты. Как уже было сказано выше, суть текстов АХС — издевательство над неумеренным употреблением национальных ценностей и над «шкурными» интересами обывателей.

Будет очень интересно! Больше информации ЗДЕСЬ!

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