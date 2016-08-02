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Полина Гагарина объяснила фанатам свое долгое отсутствие

Limon.ee
Limon.ee
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Полина Гагарина довольно долго избегает публичных мероприятие. Свое отсутствие она решила объяснить фанатам, опубликовав пост в соцсети. 

Полина извинилась перед поклонниками. Артистка объяснила, что она очень занята в связи с напряженным рабочим графиком. Полина готовит к выпуску клип на песню «Стану солнцем», озвучивает мультфильм и участвует в разработке нового онлайн-магазина.

Гагарина обошла тему своей беременности, которая недавно стала причиной скандала. Напомним, ведущая концерта в Минске, объясняя отсутствие заявленной в программе Гагариной, заявила, что артистка в это время рожает. Полину это разозлило и она потребовала опровержение, передает 7d.org.

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