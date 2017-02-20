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Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса

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Приглашенная звезда Eesti Laul 2017, который также выступил в роли члена профессионального жюри и  победитель конкурса «Евровидение» в 2015 году певец Монс Зелмерлев из Швеции после объявления результатов голосования дал эксклюзивное интервью порталу Elu24.

Как признался Монс репортеру портала, он сомневается, что песня «Verona» подходит для «Евровидения».

«Я считаю, что это хорошая песня, но не думаю, что это лучший вариант для конкурса. Но они оставили очень хорошее впечатление», - сказал Зелмерлев.

Певец также добавил, что победителем хотел бы видеть Керли.

Удалось также узнать, что после финала Eesti Laul Монс посетил приуроченную к конкурсу вечеринку, а дальше отправляется в Исландии., где планирует выступить на местном отборе на «Евровидение». 

Eesti laulu backstage
Allikas: Postimees
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