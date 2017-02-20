Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса

Как признался Монс репортеру портала, он сомневается, что песня «Verona» подходит для «Евровидения».

«Я считаю, что это хорошая песня, но не думаю, что это лучший вариант для конкурса. Но они оставили очень хорошее впечатление», - сказал Зелмерлев.

Певец также добавил, что победителем хотел бы видеть Керли.

Удалось также узнать, что после финала Eesti Laul Монс посетил приуроченную к конкурсу вечеринку, а дальше отправляется в Исландии., где планирует выступить на местном отборе на «Евровидение».