Потеря самого близкого человека стала трагедией для мужчины. Он не знал, как жить дальше. Доведенный до отчаяния горем и болью, он придумал план. Следующие несколько дней он провел в поисках необходимых инструментов, пишет Dictat.net.

С астрономической точностью, камень за камнем Дашрат стал разбирать на кусочки гору, которая стала его жене преградой на пути к жизни. Он намерился сделать все возможное, чтобы трагедия не повторилась больше ни с кем из жителей деревни. Несмотря на грандиозность, его план был очень прост: построить дорогу сквозь гору. На этом фото сын Дашрата показывает инструменты, которыми пользовался его отец.

День за днем, движимый душевной болью, Дашрат без устали трудился. Он был намерен помочь своей деревне и подарить лучшее будущее своим односельчанам. Каждый день на рассвете он исчезал в горах и возвращался обессиленный поздно ночью.

Это стало ритуалом, который он выполнял ежедневно до самой смерти в 2007 году. Дашрата считали сумасшедшим, психом, который пропадает с молотком в горах. И только после смерти мужчины его односельчане наконец поняли, что он делал все это время!

Результат 22 лет его труда поражает: это проход высотой в 8 метров, шириной в 9 и 90 метров в длину! Если раньше дорога в соседнюю деревню занимала 80 километров, сейчас она занимает всего четыре! Люди, которые были практически полностью отрезаны от мира, теперь могут пользоваться услугами врача, школы и магазинов, до которых можно дойти за час!

Жизнь всех соседних деревень кардинально изменилась. Теперь у детей есть доступ к образованию и лучшей жизни. Работу Дашрата не оценили при жизни, но теперь его историю рассказывают другим как пример невероятной целеустремленности и силы духа.

Сложно поверить, что такую колоссальный труд смог проделать один человек! Но благодаря любви к преждевременно ушедшей супруге Дашрат обрел силу в буквальном смысле сворачивать горы! Его целеустремленность дала его общине надежду на светлое будущее, и его земляки будут благодарны ему вечно. Эта история — пример того, как один человек может изменить мир!