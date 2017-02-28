Видео: от насморка можно избавиться за одну минуту! Нужны только пальцы!

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Массаж лучше лекарств.

Сейчас такое время года, когда чуть ли не все вокруг хлюпают носом и страдают от какой-то простудной напасти. Грипп, ОРЗ, кашель, насморк — попробуй не заразись! Lifter.com.ua.

Есть сотни, если не тысячи способов лечения. Чаще всего, конечно, мы прибегаем к фармакологии, хотя эффективных средств от той же простуды не существует.

Сегодня мы расскажем вам о сверхэффективном методе, который не требует ничего глотать: лимфодренажном самомассаже!

Лимфодренаж — это комплекс процедур по нормализации движения застоявшейся лимфы при помощи внешнего воздействия на лимфатические узлы и сосуды.

При нарушении функций лимфатической системы человек ощущает постоянные головные боли, быстро устаёт, кожа приобретает неестественный оттенок, нарушается водный баланс кожи, который приводит к возникновению отёков.

Лимфодренаж позволяет ускорить процесс вывода токсинов из организма, тем самым снижая риск возникновения большинства заболеваний.

Но прежде чем начать, убедитесь, что у вас нет противопоказаний!

Не следует прибегать к лимфодренажному массажу в следующих случаях:

  • Наличие острых воспалительных процессов на коже, вызванных внешними возбудителями (вирусы, бактерии).
  • Нарушение целостности кожного покрова в области проведения лимфодренажа.
  • Грибковые заболевания, включая кожные заболевания, расстройства кишечника и вагинальные грибковые инфекции.
  • Наличие злокачественных опухолей внутренних органов.
  • Онкологические заболевания.
  • Сердечно-сосудистые заболевания III стадии.
  • Рискованная беременность.
  • Увеличение лимфатических узлов в зоне проведения лимфодренажа.
  • Заболевания щитовидной железы (базедова болезнь, гипертиреоз).

Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов, обязательно обратитесь к врачу!

Лимфодренажный массаж

Учтите, что этот массаж требует очень лёгких нажатий. Не надавливайте слишком сильно!

1. Найдите венозный угол.

Безымянными пальцами обеих рук упритесь в ключицу по бокам от ямочки на горле. Затем двигайтесь руками вверх по ключице к мягкой ткани шеи.

Мягко и медленно начинайте нажимать — по нажатию каждые 1–2 секунды или реже. Сделайте 50–100 нажатий и вы почувствуете движение жидкостей.

Возможно, вам захочется прочистить горло; это нормально!

2. Переходите к шее.

Положите ладони по сторонам шеи и тяните вниз ладонями и пальцами, вдоль большой мышцы шеи.

Повторите 50 раз. Вы почувствуете отток жидкости от ушей!

3. Переходите к затылку.

Сложите руки горстью и положите на шею сзади.

Снова тяните вниз. Повторите раз 50.

4. Обработайте уши.

Сложите пальцы каждой руки в форме буквы V: указательный и средний вместе, безымянный и мизинец вместе.

Возьмите каждое ухо в такую «вилку» из пальцев, чтобы оно было между средним и безымянным. Тяните вниз в сторону подбородка 50 раз.

5. Повторите массаж в обратном порядке.

Сначала затылок, потом по сторонам шеи, напоследок — венозный угол.

Вот и всё!

Посмотрите, как это выглядит в исполнении профессиональной массажистки Хезер Уиббелс:

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