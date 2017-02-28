Видео: от насморка можно избавиться за одну минуту! Нужны только пальцы!

Сейчас такое время года, когда чуть ли не все вокруг хлюпают носом и страдают от какой-то простудной напасти. Грипп, ОРЗ, кашель, насморк — попробуй не заразись! Lifter.com.ua.
Есть сотни, если не тысячи способов лечения. Чаще всего, конечно, мы прибегаем к фармакологии, хотя эффективных средств от той же простуды не существует.
Сегодня мы расскажем вам о сверхэффективном методе, который не требует ничего глотать: лимфодренажном самомассаже!
Лимфодренаж — это комплекс процедур по нормализации движения застоявшейся лимфы при помощи внешнего воздействия на лимфатические узлы и сосуды.
При нарушении функций лимфатической системы человек ощущает постоянные головные боли, быстро устаёт, кожа приобретает неестественный оттенок, нарушается водный баланс кожи, который приводит к возникновению отёков.
Лимфодренаж позволяет ускорить процесс вывода токсинов из организма, тем самым снижая риск возникновения большинства заболеваний.
Но прежде чем начать, убедитесь, что у вас нет противопоказаний!
Не следует прибегать к лимфодренажному массажу в следующих случаях:
- Наличие острых воспалительных процессов на коже, вызванных внешними возбудителями (вирусы, бактерии).
- Нарушение целостности кожного покрова в области проведения лимфодренажа.
- Грибковые заболевания, включая кожные заболевания, расстройства кишечника и вагинальные грибковые инфекции.
- Наличие злокачественных опухолей внутренних органов.
- Онкологические заболевания.
- Сердечно-сосудистые заболевания III стадии.
- Рискованная беременность.
- Увеличение лимфатических узлов в зоне проведения лимфодренажа.
- Заболевания щитовидной железы (базедова болезнь, гипертиреоз).
Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов, обязательно обратитесь к врачу!
Лимфодренажный массаж
Учтите, что этот массаж требует очень лёгких нажатий. Не надавливайте слишком сильно!
1. Найдите венозный угол.
Безымянными пальцами обеих рук упритесь в ключицу по бокам от ямочки на горле. Затем двигайтесь руками вверх по ключице к мягкой ткани шеи.
Мягко и медленно начинайте нажимать — по нажатию каждые 1–2 секунды или реже. Сделайте 50–100 нажатий и вы почувствуете движение жидкостей.
Возможно, вам захочется прочистить горло; это нормально!
2. Переходите к шее.
Положите ладони по сторонам шеи и тяните вниз ладонями и пальцами, вдоль большой мышцы шеи.
Повторите 50 раз. Вы почувствуете отток жидкости от ушей!
3. Переходите к затылку.
Сложите руки горстью и положите на шею сзади.
Снова тяните вниз. Повторите раз 50.
4. Обработайте уши.
Сложите пальцы каждой руки в форме буквы V: указательный и средний вместе, безымянный и мизинец вместе.
Возьмите каждое ухо в такую «вилку» из пальцев, чтобы оно было между средним и безымянным. Тяните вниз в сторону подбородка 50 раз.
5. Повторите массаж в обратном порядке.
Сначала затылок, потом по сторонам шеи, напоследок — венозный угол.
Вот и всё!
Посмотрите, как это выглядит в исполнении профессиональной массажистки Хезер Уиббелс: