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Марат Башаров пострадал от экстрасенсов

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Марат Башаров пострадал от экстрасенсов. Популярный российский актер обратился в полицию после того, как узнал, что под его именем работают мошенники.

Марат Башаров обратился в правоохранительные органы, узнав, что в Интернете активно развивается некий "Центр помощи Марата Башарова". Каждый обратившийся за помощью человек узнает о некоем страшном проклятии и о том, что если срочно не переведет крупную сумму на счет организации, якобы будет еще хуже, пишут Dni.ru.

О центре Башаров узнал от женщины, которая обратилась туда за помощью. Ее насторожило, что в организации слишком часто просили заплатить, и она решила связаться с самим актером. "Я, Марат Башаров, не имею никакого отношения к так называемым "центрам Марата Башарова". К центрам, где работают мошенники, чистые мошенники", – заявил журналистам возмущенный актер.

Репортеры узнали, что колдуны и экстрасенсы ведут свои сеансы из стен ОВД по Даниловскому району столицы. Во всяком случае, адрес, указанный на сайте центра, приводит именно туда. Однако никаких экстрасенсов там нет. "Лично я приехал в это ОВД, написал заявление в полицию. Но ни ответа, ни привета. У меня приняли заявление, и все. Так это все и накрылось медным тазом", – цитирует Башарова РЕН ТВ.

Тем не менее, журналисты решили провести собственное расследование. Они заполнили специальную форму на сайте, и с ними тут же связались. Женщина в трубке натужным голосом рассказала о страшных проклятиях. Причем как убрать этот негатив, знает некий "черный маг". "Целителем" выступил персонаж по имени Сергей Радомиров. Он заявил, что его собеседник несет "крест греха".

"Вам необходимо срочно становиться в работу. Мы будем "отжигать" негатив. Я буду использовать в своей работе фрагмент креста, на котором был распят Иисус", – компетентно сообщил целитель. Однако увидеть вживую этот фрагмент нельзя. Да и все сеансы магии ведутся исключительно по телефону за большие деньги. Интересно, что каждая цифра в сумме за услуги, по словам "магов", особенная. "137 666, без округления, потому что каждая цифра имеет свое значение", – заявили в центре.

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