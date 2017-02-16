Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы – стабильные, надежные партнеры, которые преданы своей второй половинке. Они не любят резких изменений или отсутствия безопасности. Поэтому Телец усердно трудится над поддержанием и сохранением отношений.

Они настроены на стабильность, но это не означает, что они скучны. Тельцы очень чувственны, они не будут валяться перед телевизором за бесконечным сериалом, а выйдут в свет искать приключений. Они любят пробовать новое, и будут стараться, чтобы отношения никогда не позволили исчерпать себя.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки очень заботливы. Они расцветают в долгосрочных отношениях, потому что строят их на честности. Они не боятся делиться своими чувствами, и поощряют своих партнеров делать то же самое. Раки привязываются к людям, о которых заботятся.

Они сложно сходятся с людьми, но, если это произошло, они будут делать все, чтобы сохранить отношения. Рак будет следить за тем, чтобы эмоциональные потребности партнера удовлетворялись в полной мере. Они лояльны, постоянно растут и учатся у своего партнера.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы очень надежны. Девы — командные игроки, и, когда приходят проблемы, они решают их вместе с партнером, что неизменно делает их отношения лучше и прочнее.

Иногда у них будут возникать разногласия со своим избранником, но вместе с ним они преодолеют их и станут сильнее. Они также чрезвычайно лояльны и добры, что делает их идеальными партнерами в долгосрочной перспективе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы обожают долгосрочные отношения. Они ценят гармонию, и очень терпеливы. Весы не боятся уязвимости или эмоциональной честности, которая помогает им выражать свои потребности и желания партнеру. Когда Весы вступают в отношения, они делают все необходимое, чтобы сохранить их.

Они поддерживают гармонию в отношениях, а также упорно трудятся, чтобы сделать своего любимого счастливым.